3 месяца боевой работы: бойцы ВСУ рассказали об обновленной САУ "Богдана" на фронте (фото)

Артиллеристы отмечают, что "Богдана" имеет высокую точность и маневренность. За сутки они выстреливают в среднем 100 снарядов.

Related video

Украинская САУ 2С22 "Богдана" — это первая разработка под натовский 155-мм калибр. Бойцы ВСУ рассказали, как уже 3 месяца она работает в Донецкой области. Об этом сообщает АрміяInform.

Сейчас расчет "Богданы" выполняет задачи в Донецкой области. По словам командира батареи Виталия, они очень довольны машиной благодаря высокой точности и маневренности. В основном они используют осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы. От кассетных снарядов обломки разлетаются в радиусе 200-400 метров благодаря высокой ударной силе.

"Крайняя цель, которую нам пришлось поразить, была утром. Наши аэроразведчики постоянно наблюдают за любыми передвижениями противника. Как только они заметили, что в сторону одной из переправ на временно оккупированных территориях едет вражеский БТР, то сразу передали нам координаты, и мои побратимы попали прямо по нему. Если не удается поразить цель с первого снаряда, то со второго "Богдана" обязательно достигает своей цели", — рассказал Виталий.

155-мм пушка САУ "Богдана" Фото: АрміяInform

Также он добавил, что в сутки они выстреливают около 100 снарядов, а основными целями являются скопления живой силы врага, склады боеприпасов, командно-наблюдательные пункты и бронетехника. Поэтому оккупанты постоянно охотятся за "Богданой".

На машину добавили автоматизированный пульт управления основными органами машины. Это позволяет автоматически сворачивать и разворачивать установку. Однако автоматической системы заряжания еще нет. Главный сержант "Фрегат" говорит, что если "Богдана" получит автомат заряжания, то будет не хуже французской Caesar.

Фото: АрміяInform

"Работа на позиции в целом займет не более 30 минут. Это время, за которое мы отправляемся от нашей точки ожидания на саму позицию, затем разворачиваемся, наводчик вводит координаты, прицеливается и мы делаем выстрел. Далее необходимо быстро свернуться и покинуть позицию, чтобы не прилетело в ответ", — рассказал "Житомир".

Напомним, 27 июля стало известно, что САУ "Богдана" имеет дальность 42 километра.

2 августа бойцы 1-й отдельной бригады спецназначения показали САУ "Богдана" с чешским шасси Tatra T815-7.