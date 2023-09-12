"Сознательное решение": почему украинскую САУ "Богдана" изготавливают на разных шасси

Первая украинская САУ с калибром 155-мм изготавливается на базе чешской Tatra и МАЗ-6317, которые остались из Беларуси.

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Украинскую 155-мм САУ "Богдана" продолжают изготавливать на различных платформах. "Украинская бронетехника" также изготавливает в производстве и модернизации машины. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владислав Бельбас в программе Security Talks.

По словам Бельбаса, "Богдана" получила бронированную кабину, которая защищает экипаж от пуль и осколков. Сейчас САУ производится в нескольких версиях и это сознательное решение. Благодаря различным шасси, удалось ускорить поставки 155-мм машин в ряды Вооруженных сил. Также перед запуском производства было проработано несколько концепций.

Сейчас в Украине есть три версии "Богданы": с чешским шасси Tatra T815-7, КрАЗ и с шасси МАЗ-6317. Сейчас они находятся на вооружении 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Какое количество машин есть в украинской армии, не раскрывается. Однако Бельбас отметил, что нынешний заказ позволяет пересмотреть количество САУ. Украинские предприятия могут нарастить производство.

"Надо отдать должное — она ("Богдана") развивается. Это не пожелание, это уже я констатирую как факт, что она развивается. И очень будете удивлены, когда увидите результаты", — резюмировал Владислав Бельбас.

Напомним, 27 июля стало известно, что САУ "Богдана" имеет дальность 42 километра. Также машина получит полноценную систему управления огнем.

2 августа бойцы 1-й отдельной бригады спецназначения показали САУ "Богдана" с чешским шасси Tatra T815-7 .