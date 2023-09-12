"Свідоме рішення": чому українську САУ "Богдана" виготовляють на різних шасі

Перша українська САУ з калібром 155-мм виготовляється на базі чеської Tatra та МАЗ-6317, які залишились з Білорусі.

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Українську 155-мм САУ "Богдана" продовжують виготовляти на різних платформах. "Українська бронетехніка" також виготовляє у виробництві та модернізації машини. Про це повідомив гендиректор підприємства Владислав Бельбас у програмі Security Talks.

За словами Бельбаса, "Богдана" отримала броньовану кабіну, яка захищає екіпаж від куль та осколків. Наразі САУ виробляється у декількох версіях і це свідоме рішення. Завдяки різним шасі, вдалося пришвидшити постачання 155-мм машин до лав Збройних сил. Також перед запуском виробництва було опрацьовано кілька концепцій.

Нині в Україні є три версії "Богдани": з чеським шасі Tatra T815-7, КрАЗ та з шасі МАЗ-6317. Нині вони перебувають на озброєнні 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Яка кількість машин є в українській армії не розкривається. Проте Бельбас зазначив, що нинішнє замовлення дозволяє переглянути кількість САУ. Українські підприємства можуть наростити виробництво.

"Треба віддати належне – вона ("Богдана") розвивається. Це не побажання, це вже я констатую як факт, що вона розвивається. І дуже будете здивовані, коли побачите результати", — резюмував Владислав Бельбас.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що САУ "Богдана" має дальність 42 кілометри. Також машина отримає повноцінну систему керування вогнем.

2 серпня бійці 1-ї окремої бригади спецпризначення показали САУ "Богдана" з чеським шасі Tatra T815-7.