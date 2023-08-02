На фронті помітили оновлену українську САУ "Богдана" з броньованою кабіною Puma (фото)

Артустановка українського виробництва версії 3.0 побудована на чеських шасі Tatra з колісною формулою 8х8. На фронті її помітили 20 липня.

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Українську 155-мм самохідну артустановку "Богдана" версії 3.0 на чеських шасі Tatra T815-7 з колісною формулою 8х8 та броньованою кабіною Puma помітили на сході України. Про це 1 серпня повідомив військовий блогер Praise The Steph у Twitter, який стежить за чеським спорядженням в Україні.

Точна локація в публікації не вказується, але стверджується, що кадр зроблений 20 липня.

"Українська самохідна гаубиця 155mm/L52 2S22 Богдана (3.0) на шасі Tatra 815-7 Force 8x8 з броньованою кабіною Puma. Невстановлене місце на сході України, 20 липня 2023 року", — написав військовий блогер.

Нагадаємо, розробники української САУ "Богдана" калібру 155-мм розкрили характеристики оновленої машини. Зокрема, артустановка має повноцінну систему керування вогнем. Також її можна створювати одразу на трьох шасі: Tatra, MAN та КрАЗ.

21 липня Фокус писав, що артилеристи 1-ї бригади спеціального призначення імені Івана Богуна застосували українську САУ 2С22 "Богдана" та поділилися досвідом. Українські бійці розповіли, що кабіна артустановки не передбачена для дальніх поїздок. Проте з точки зору безпеки все зроблено таким чином, аби екіпаж машини вижив при підриві на міні, тоді як кабіна "Богдани" на новому шасі броньована, а спеціальні сидіння поглинають енергію вибуху.

Того ж дня ЗМІ повідомили, що українську САУ "Богдана" офіційно прийняли на озброєння української армії за скороченою процедурою.