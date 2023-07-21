Українську САУ "Богдана" офіційно прийняли на озброєння ЗСУ, – ЗМІ

З початку 2023 року міністр оборони Олексій Резніков анонсував початок серійного виробництва першої української 155-мм артилерії. До початку повномасштабної війни вона не була прийнята на озброєння через проблеми з проходженням державних випробувань.

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Міністерство оборони України прийняло на озброєння українську 155-мм САУ "Богдана". Про це повідомляє "Суспільне", яке отримало відповідь на запит до оборонного відомства.

"Повідомляємо, що українська самохідна артилерійська установка "Богдана" перебуває на озброєнні Збройних Сил України", — йдеться у відповіді Міноборони.

Деталей щодо кількості машин та вартості серійного виробництва для української армії не було оприлюднено. Джерела видання повідомили, що Міноборони прийняло на озброєння "Богдану" без повторних державних випробувань за спрощеною процедурою.

Разом з тим директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розказав виданню, що перша 155-мм українська САУ не була прийнята на озброєння до початку повномасштабної війни. Тестовий екземпляр не пройшов державні випробування. У військових були зауваження до шасі КрАЗ, а також до конструкції машини.

"Друге – це надійність самої арт-частини, механізм запирання ствола, якість виготовлення, постійні клини, відсутність автомата заряджання, точність роботи. Я читав звіт за підсумками проведення одного з етапів випробовування на одному з наших полігонів і там військові були дуже критично незадоволені", – сказав Чмут.

На початку 2023 року міністр оборони Олексій Резніков анонсував серійне виготовлення САУ "Богдана". З початку повномасштабної війни єдиний екземпляр вдалося зберегти попри плани знищити, щоб він не дістався ворогу. Завдяки цьому артилерія брала активну участь у звільненні острова Зміїний. Також перед початком серійного виробництва повідомили, що машина отримає декілька варіантів шасі.

Нагадаємо, 10 липня бійці ЗСУ застосували одразу дві серійні САУ "Богдана" під Бахмутом.

7 липня ЗСУ показали оновлену САУ "Богдана" в бою, яка розроблялась з 2016 року.