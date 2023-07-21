Украинскую САУ "Богдана" официально приняли на вооружение ВСУ, — СМИ

С начала 2023 года министр обороны Алексей Резников анонсировал начало серийного производства первой украинской 155-мм артиллерии. До начала полномасштабной войны она не была принята на вооружение из-за проблем с прохождением государственных испытаний.

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Министерство обороны Украины приняло на вооружение украинскую 155-мм САУ "Богдана". Об этом сообщает "Суспільне", которое получило ответ на запрос в оборонное ведомство.

"Сообщаем, что украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" находится на вооружении Вооруженных Сил Украины", — говорится в ответе Минобороны.

Деталей о количестве машин и стоимости серийного производства для украинской армии не было обнародовано. Источники издания сообщили, что Минобороны приняло на вооружение "Богдану" без повторных государственных испытаний по упрощенной процедуре.

Вместе с тем директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал изданию, что первая 155-мм украинская САУ не была принята на вооружение до начала полномасштабной войны. Тестовый экземпляр не прошел государственные испытания. У военных были замечания к шасси КрАЗ, а также к конструкции машины.

"Второе — это надежность самой артчасти, механизм запирания ствола, качество изготовления, постоянные клинья, отсутствие автомата заряжания, точность работы. Я читал отчет по итогам проведения одного из этапов испытания на одном из наших полигонов и там военные были очень критически недовольны", — сказал Чмут.

В начале 2023 года министр обороны Алексей Резников анонсировал серийное изготовление САУ "Богдана". С начала полномасштабной войны единственный экземпляр удалось сохранить, несмотря на планы уничтожить, чтобы он не достался врагу. Благодаря этому артиллерия принимала активное участие в освобождении острова Змеиный. Также перед началом серийного производства сообщили, что машина получит несколько вариантов шасси.

Напомним, 10 июля бойцы ВСУ применили сразу две серийные САУ "Богдана" под Бахмутом.

7 июля ВСУ показали обновленную САУ "Богдана" в бою, которая разрабатывалась с 2016 года.