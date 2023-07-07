ВСУ показали в действии обновленную САУ 2С22 "Богдана": чем она особенна (фото)

Украинские военные показали иностранным журналистам работу обновленной украинской гаубицы на фронте. Разработка "Богданы" началась в 2016 году.

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Защитники поделились снимками работы украинской самоходной гаубицы 2С22 "Богдана". Фото опубликовали в соцсетях 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

В бригаде рассказали, что работу "Богданы" на неназванном участке фронта сняли корреспонденты Reuters. На фото можно увидеть, как ее заряжают и осуществляют выстрел.

Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр

2С22 "Богдана": что о ней известно

В "Украинском милитарном центре" проанализировали снимки. В организации отметили, что зарядка снарядов в гаубице происходит вручную.

"Однако уже известно, что на артустановку установят досылатель, который должен облегчить работу обслуги украинской колесной САУ", — подчеркнули в центре.

О том, что обновленная версия артиллерийской системы проходит испытания в войске, стало известно в июне. 2С22 "Богдана" — это первая гаубица калибра 155 мм, разработанная украинскими специалистами. Работу над ней начали еще в 2016 году.

"Также фото свидетельствуют, что артиллерийская часть обновленного варианта "Богданы" визуально не претерпела значительных конструктивных изменений", — добавили в организации.

Напомним, в мае в соцсетях опубликовали снимок "Богданы" с обновленным шасси. Сообщалось, что шасси производит частная компания "Украинская бронетехника".

Также в соцсетях публиковали кадры стрельбы обновленной "Богданы" боеприпасом Excalibur. Его максимальная дальность полета составляет более 70 километров. Максимальная заявленная дальность удара украинской САУ — до 60 километров.