ЗСУ показали в дії оновлену САУ 2С22 "Богдана": чим вона особлива (фото)

Українські військові показали іноземним журналістам роботу оновленої української гаубиці на фронті. Розробка "Богдани" розпочалася у 2016 році.

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Захисники поділилися знімками роботи української самохідної гаубиці 2С22 "Богдана". Фото опублікували у соцмережах 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

У бригаді розповіли, що роботу "Богдани" на неназваній ділянці фронту зняли кореспонденти Reuters. На фото можна побачити процес заряджання та здійснення пострілу.

Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр Фото: 57 ОМПБр

2С22 "Богдана": що про неї відомо

В "Українському мілітарному центрі" проаналізували знімки. В організації зазначили, що заряджання снарядів у гаубиці відбувається вручну.

"Проте уже відомо, що на артустановку встановлять досилач, який має полегшити роботу обслуги української колісної САУ", — підкреслили у центрі.

Про те, що оновлена версія артилерійської системи проходить випробовування у війську, стало відомо у червні. 2С22 "Богдана" — це перша гаубиця калібру 155 мм, розроблена українськими фахівцями. Роботу над нею розпочали ще у 2016 році.

"Також фото свідчать, що артилерійська частина оновленого варіанту "Богдани" візуально не зазнала значних конструктивних змін", — додали в організації.

Нагадаємо, у травні в соцмережах опублікували знімок "Богдани" з оновленим шасі. Повідомлялось, що шасі виробляє приватна компанія "Українська бронетехніка".

Також у соцмережах публікували кадри стрільби оновленої "Богдани" боєприпасом Excalibur. Його максимальна дальність польоту становить понад 70 кілометрів. Максимальна заявлена дальність удару української САУ — до 60 кілометрів.