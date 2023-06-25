Оновлена САУ "Богдана" відстрілялась американським снарядом Excalibur (відео)

Декілька місяців тому міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що САУ "Богдана" пішла в серію — це перша українська артустановка під натівський калібр.

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В соціальних мережах опублікували кадри стрільби оновленої української САУ "Богдана" калібру 155-мм. Відео активно розповсюджують користувачі, передає Фокус.

У відео самохідна артилерійська установка "Богдана" робить постріл. Як заявляється, боєприпасом послужив високоточний Excalibur. Відомо, що його максимальна дальність польоту може бути понад 70 км, що показували тести в США. Українська САУ має максимальну заявлену дальність пострілу до 60 км, якщо застосувати активно-реактивний снаряд.

Відомо, що САУ "Богдана" пройшла бойове хрещення ще під час звільнення острова Зміїний. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що артустановка піде в серію. Пізніше стало відомо, що машина отримала оновлене шасі. Відтепер "Богдана" може бути на базі КрАЗ, як і було в єдиному побудованому варіанті, MAN або Tatra. Також у мережі публікували фотографії САУ з базою, схожою на перероблений броньовик "Варта" від "Української бронетехніки".

Відомі деякі характеристики оновленої "Богдани". Скорострільність має складати до 5 пострілів на хвилину, боєкомплект складатиме 20 снарядів. Також машина має оновлену систему автоматичного наведення та супроводження цілей. "Богдана" наразі є першою та єдиною українською САУ під натівський 155-мм калібр.

Нагадаємо, 4 травня у мережі показали, як виглядає виробництво САУ "Богдана" на новому шасі.