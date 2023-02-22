Україна представила оновлену САУ "Богдана": що зміниться (фото)
Тепер першу українську 155-мм САУ можна встановлювати на базу трьох шасі — КрАЗ, Tatra та MAN. Крім цього змінився механізм заряджання зброї у випадку з варіантом на чеській основі.
На виставці озброєнь IDEX-2023 Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ) показав оновлену версію САУ "Богдана". Про це повідомляє "Мілітарний".
Українська 155-мм САУ отримала адаптовану систему для швидкого розгортання всіх типів місцевості. Також у ній встановлена комп'ютеризована система автоматичного наведення та супроводу цілей. Загальна вага САУ становить 28 тонн.
У КЗВВ стверджують, що скорострільність САУ складає 5 пострілів за хвилину, а боєкомплект становитиме 20 снарядів. Екіпаж машини складається із 5 осіб. При цьому самохідну артустановку можна виготовляти на базі шасі компаній КрАЗ, Tatra або MAN. На виставці були представлені зразки на базі українського КрАЗу з колісною схемою 6х6 та на базі чеської Tatra 8х8. Також останній варіант відрізняється іншим механізмом заряджання і броньованою кабіною.
Якщо порівняти "Богдану" з такими ж у класі Caesar і попередньою версією, то машина виходить не гіршою за своїх однокласників:
- екіпаж — 4-5 осіб у САУ Caesar та 5 у першої версії САУ "Богдана";
- боєкомплект — 18 снарядів у Caesar та 20 у першої версії "Богдани";
- довжина ствола — 52 калібру в усіх трьох САУ;
- скорострільність — 6-8 пострілів у Caesar у звичайному режимі та 3 постріли за 18 секунд у максимальному режимі. У першій версії "Богдани" скорострільність складає 4-6 пострілів за хвилину.
Нагадаємо, 30 червня Залужний заявив, що САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний.
13 лютого 2023 року Данія заявила, що передасть всі свої САУ Caesar Україні. Артилерія надійде прямо із заводу.