Україна представила оновлену САУ "Богдана": що зміниться (фото)

Тепер першу українську 155-мм САУ можна встановлювати на базу трьох шасі — КрАЗ, Tatra та MAN. Крім цього змінився механізм заряджання зброї у випадку з варіантом на чеській основі.

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На виставці озброєнь IDEX-2023 Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ) показав оновлену версію САУ "Богдана". Про це повідомляє "Мілітарний".

Українська 155-мм САУ отримала адаптовану систему для швидкого розгортання всіх типів місцевості. Також у ній встановлена комп'ютеризована система автоматичного наведення та супроводу цілей. Загальна вага САУ становить 28 тонн.

У КЗВВ стверджують, що скорострільність САУ складає 5 пострілів за хвилину, а боєкомплект становитиме 20 снарядів. Екіпаж машини складається із 5 осіб. При цьому самохідну артустановку можна виготовляти на базі шасі компаній КрАЗ, Tatra або MAN. На виставці були представлені зразки на базі українського КрАЗу з колісною схемою 6х6 та на базі чеської Tatra 8х8. Також останній варіант відрізняється іншим механізмом заряджання і броньованою кабіною.

Якщо порівняти "Богдану" з такими ж у класі Caesar і попередньою версією, то машина виходить не гіршою за своїх однокласників:

екіпаж — 4-5 осіб у САУ Caesar та 5 у першої версії САУ "Богдана";

боєкомплект — 18 снарядів у Caesar та 20 у першої версії "Богдани";

довжина ствола — 52 калібру в усіх трьох САУ;

скорострільність — 6-8 пострілів у Caesar у звичайному режимі та 3 постріли за 18 секунд у максимальному режимі. У першій версії "Богдани" скорострільність складає 4-6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, 30 червня Залужний заявив, що САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний.

13 лютого 2023 року Данія заявила, що передасть всі свої САУ Caesar Україні. Артилерія надійде прямо із заводу.