Самохідна зенітна установка Gepard — ключовий актив в обороні України, — аналітики

Одна з ключових переваг Gepard — можливість уражати та нейтралізовувати цілі на різних відстанях і швидкостях залежно від конкретної загрози. Навчання і досвід екіпажу вкрай важливі в успіху системи, зазначають автори публікації.

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Одна з систем озброєння виявилася незамінною для захисту українського неба в війні в Україні. Німецька самохідна зенітна установка Gepard на модифікованому шасі танка Leopard 1 стала важливим активом для українських військ, особливо в протистоянні безпілотникам Shahed, ракетами та іншим повітряними загрозами. Про це пише Army Recognition.

За словами капітана ЗСУ Олега Дудки, ефективність Gepard у тому, що стосується оборони України очевидна. Навідник-оператор Сергій, який має безпосередній досвід роботи з системою, може похвалитися послужним списком, що вражає: чотири знищені ракети та 28 Shahed. Ці виняткові показники підкреслюють мобільність і точність Gepard у боротьбі з широким спектром повітряних загроз.

Одна з ключових переваг Gepard — можливість уражати та нейтралізовувати цілі на різних відстанях і швидкостях залежно від конкретної загрози. Навчання і досвід екіпажу вкрай важливі в успіху системи, зазначають автори публікації. Оскільки оператори навчені швидко діагностувати та реагувати на несправності — звідси оптимальна продуктивність на полі бою. До всього іншого, можливості самодіагностики системи підвищують її надійність.

Характеристики САУ Gepard

вогневі можливості ППО Gepard забезпечуються двома скорострільними гарматами калібру 35-мм;

скорострільність — близько 1100 пострілів на хвилину;

вогнева міць, що вражає, у поєднанні зі складною радіолокаційною системою дозволяє САУ Gepard ефективно знищувати різні типи повітряних загроз — чи то безпілотники, чи то крилаті ракети;

радіус дії радара — від 750 метрів до 16 кілометрів.

Людський фактор — ще один фактор успіху. Екіпаж Сергія, який має багаторічний досвід експлуатації, став вельми ефективним у використанні всіх можливостей системи. Бувши досвідченим оператором, Сергій відзначає мобільність і потужність "Гепарда", а також швидку адаптацію до різних типів повітряних загроз. Різні типи боєприпасів системи, включно з осколковими, запалювальними та трасувальними, надають необхідні інструменти для точного ураження широкого спектра повітряних цілей.

Експлуатаційний успіх "Гепарда" зробив його фаворитом серед українських захисників, які працюють із ППО. Коли його попросили перерахувати 3 найкращі системи для боротьби з БПЛА, Сергій, не вагаючись, сказав: "Гепард, Гепард і знову Гепард". Це вказує на доведену ефективність системи та її вирішальну роль у захисті українського неба.

Машина розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину, що робить її швидким і гнучким рішенням для розгортання на передовій. Крім того, варто відзначити витрату палива: для ефективної роботи системи потрібно близько 985 літрів палива. Попри значні потреби в паливі, Gepard залишається високоефективним інструментом для протидії повітряним загрозам, особливо в складних умовах.

Нагадаємо, що РФ розгортає БПЛА "Іноходець" для захисту від українських морських дронів.

Також повідомлялося, що війська РФ вирішили по-новому використовувати гаубиці "Гіацинт".