Артилерійський парадокс: ЗС РФ вирішили по-новому використовувати гаубиці "Гіацинт" (фото)

Рішення пов'язане зі змінами в тактиці ведення російсько-української війни та зумовлене домінуванням безпілотних систем на полі бою.

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У соціальних мережах з'явилися фотографії 152-мм самохідної артилерійської установки (САУ) 2С5 "Гіацинт-С", буквально вкопаної в землю. Судячи зі знімків, вона належить російським військам, залученим у боях проти України. Особливу увагу привертає масштабність укриття, створеного для артилерійської системи, а також сам факт використання "Гіацинт-С", яка рідко фігурує у відкритих джерелах. Про те, чим зумовлене таке рішення написали оглядачі Defense Express.

У своєму матеріалі аналітики зазначили, що таке розміщення артилерійських систем пов'язане зі змінами в тактиці ведення війни, викликаними домінуванням безпілотників. У нещодавній доповіді британського аналітичного центру RUSI (Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень) зазначалося, що як російські війська, так і українські сили активно розосереджують артилерійські системи та розміщують їх у підземних укриттях.

Російська САУ "Гіацинт-С" Фото: Соцмережi

Цей підхід продиктований необхідністю підвищення живучості техніки в умовах контрбатарейної боротьби та атак дронів. Навіть незначне пошкодження осколками може призвести до необхідності заміни ствола, а запаси артилерійських знарядь та їхніх комплектуючих обмежені.

Особливості укриття "Гіацинт-С"

На відміну від інших САУ, 2С5 "Гіацинт-С" не має броньованої рубки для захисту екіпажу. Це робить її вразливою для повітряних атак і змушує російські війська шукати альтернативні способи захисту. У цьому випадку вкопування в землю стало, мабуть, єдиним рішенням, підкреслили аналітики.

Крім того, на деяких російських САУ встановлюють додаткові захисні решітки або імпровізовану броню, однак у випадку з "Гіацинт-С" окупанти відмовилися від таких доопрацювань, імовірно, вважаючи їх неефективними.

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Основні характеристики 2С5 "Гіацинт-С"

Калібр: 152 мм.

Дальність стрільби: до 28,5 км (звичайний снаряд), до 40 км (активно-реактивний).

Боєкомплект: 30 снарядів.

Скорострільність: до 5 пострілів на хвилину.

Бронювання: відсутнє, екіпаж працює поза корпусом.

Маса: 28,2 т.

Двигун: В-59 потужністю 520 к.с.

Швидкість: до 63 км/год.

Раніше повідомлялося, що армія РФ почала застосування нової колісної самохідної артилерійської установки, яка, на думку експертів, являє собою модифікацію 152-мм САУ 2С43 "Мальва". За словами російських військових, дальність стрільби самохідки керованими боєприпасами становить понад 50 км.