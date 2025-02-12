ЗС РФ в Україні використовують нову гармату 2С44 "Гіацинт-К": експерти відзначили головний недолік (фото)

За словами аналітиків, виробництво хитних частин для гармат 2А36/2А37 було припинено в 1993 році. Стволи, які зараз використовуються, ймовірно, були отримані із запасів, що викликає питання щодо масштабованості такого рішення.

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Самохідна гармата 2С44 "Гіацинт-К" калібру 152 мм/50 на колісному шасі нещодавно поповнила артилерійський арсенал ЗС РФ. Згідно з відеорепортажем, показаним 10 лютого в телепрограмі "Вечер с Владимиром Соловьевым", нова артилерійська система тепер входить до складу 238-ї окремої гвардійської артилерійської бригади 8-ї гвардійської загальновійськової армії в Україні. Про це пишуть аналітики Army Recognition.

2С44 "Гіацинт-К" слугує суттєвим доповненням до російських артилерійських підрозділів. Це вдосконалена версія самохідної гаубиці 2С43 "Мальва" на базі колісного шасі БАЗ-6910-027 "Вощина".

Розроблена АТ "ЦНДІ "Буревісник" у Нижньому Новгороді, що входить до Науково-виробничої корпорації "Уралвагонзавод", 2С43 "Мальва" надійшла в дрібносерійне виробництво 2023 року.

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Однак залежність 2С43 від гармати 2А64 викликала питання з приводу її обмеженої балістичної дальності. Максимальна дальність стрільби цієї старої системи становить близько 24 км, що значно нижче дальності сучасних західних гаубиць 155 мм/52, які зазвичай досягають дальності від 30 до 32 км. Нездатність 2С43 відповідати дальності цих сучасних систем стала явним обмеженням, особливо в контексті поточної динаміки поля бою в Україні, де використовується зброя стандарту НАТО.

У відповідь російські військові зробили термінову програму модернізації, в результаті якої була розроблена самохідна гармата 2С44 "Гіацинт-К". Цей варіант оснащений 152-мм/50 буксированою гарматою 2А36 "Гіацинт-Б", яка має набагато більшу 27-літрову зарядну камеру. Удосконалення конструкції дозволяє 2С44 досягати максимальної дальності стрільби до 30,5 км, що робить її більш конкурентною з артилерійськими системами НАТО.

Серед снарядів для 2С44 "Гіацинт-К" — далекобійні 3ОФ59, розроблені для максимального збільшення дальності та впливу зброї. Перша публічна поява 2С44 "Гіацинт-К" відбулася в грудні 2024 року, коли Міністерство оборони Росії опублікувало кадри з полігону. Великі плани підтвердили, що ствол гармати 2А36 був адаптований для використання на шасі 2С44.

Недоліки 2С44 "Гіацинт-К"

2С44 "Гіацинт-К"

Оскільки виробництво хитних частин для гармат 2А36/2А37 було припинене в 1993 році, стволи, які наразі використовуються, ймовірно, було отримано із запасів, що викликає питання про масштабованість такого рішення. Ба більше, великий розмір систем 2С43 і 2С44 залишається серйозним недоліком, оскільки ця зброя є менш маневровою порівняно з іншими артилерійськими знаряддями.

Для того, щоб Росія зберегла конкурентоспроможні артилерійські можливості, їй, можливо, доведеться перейти на калібр 155 мм, як це вже зробили інші країни, такі як Китай і Північна Корея. Такий перехід приведе російську артилерію у відповідність до стандартів НАТО і потенційно усуне поточні обмеження, пов'язані з системами калібру 152 мм.

2С44 "Гіацинт-К" є помітним кроком у зусиллях Росії з модернізації артилерії, але її ефективність відповідно до сучасних оперативних вимог залишається предметом подальшого розроблення та оцінки. Війна в Україні триває, можливості самохідних артилерійських систем, таких як 2С44, відіграватимуть значну роль у формуванні ландшафту артилерії з обох сторін.

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