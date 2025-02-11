Модифікація "Мальви": у РФ запустили в серію нову САУ з індексом 2С44 "Гіацинт-К" (фото)

Російські оглядачі відзначили підвищену дальність стрільби нової установки, а також наявність автоматизованої системи управління наведенням і вогнем.

Related video

Модифікація російської самохідної артилерійської установки (САУ) "Мальва" зі 152-мм гарматою 2А36 "Гіацинт-Б" офіційно отримала найменування 2С44 "Гіацинт-К" і її було запущено в серійне виробництво. Про це 11 лютого повідомили російські профільні ресурси.

Примітно, що ні корпорація "Ростех", ні концерн "Уралвагонзавод" офіційно не повідомляли про серійне виробництво цієї модифікації. Хоча російські пропагандисти вже опублікували ролик, у якому йдеться про використання САУ з гарматою 2А36 "Гіацинт-Б" у зоні бойових дій в Україні.

Тим часом модернізація САУ "Мальва" привернула увагу західних військових аналітиків. Польське видання Defence24 зазначило, що Росія фактично створила гібрид двох артилерійських систем, підвищивши далекобійність установки. Аналітики звернули увагу на візуальні зміни — нове дулове гальмо і замок гармати.

Самохідка 2С44 "Гіацинт-К" Фото: Скрін відео

САУ 2С44 "Гіацинт-К" Фото: Скрін відео

При цьому польські експерти поставили питання, чи є установка 2А36 на "Мальву" разовим рішенням, чи є повноцінною новою модифікацією, прийнятою на озброєння. Вони зазначають, що буксирувані гармати "Гіацинт-Б" та їхні стовбури не виробляють наразі, тому припускають, що Росія використовує знаряддя, які перебувають на зберіганні.

Особливості 2С44 "Гіацинт-К"

Російські оглядачі стверджують, що встановлення нової 152-мм гармати 2А36 "Гіацинт-Б" на шасі "Вощина" з колісною формулою 8×8 дало змогу значно збільшити дальність стрільби артсистеми. Якщо базова "Мальва" з гаубицею 2А64 мала максимальну дальність 29 км за умови використання снаряда з донним газогенератором, то нова версія нібито може вражати цілі на дистанції понад 50 км за умови використання боєприпасів з можливістю коригування.

Важливо

ЗС РФ застосовують в Україні нову САУ на базі гаубиці "Мальва", що про неї відомо (фото)

Крім того, оновлена САУ оснащена автоматизованою системою управління наведенням і вогнем (АСУНО), яка прискорює розгортання комплексу, мінімізуючи необхідність завантаження отриманих розвідкою координат цілей.

Таким чином сухопутні сили противника намагаються протидіяти українським 155-мм САУ, таким як PzH 2000 і M109A7, які мають більшу дальність стрільби.

Раніше ми писали про передбачувані технічні характеристики гармати "Гіацинт-Б". Було зазначено, що заявлена дальність у 50 км не відповідає офіційним джерелам Міноборони РФ, у яких зазначено максимальну дальність боєприпасу "Краснополь-Д" — 43 км.