У ЗС РФ з'явилася невідома САУ: може йтися про новий варіант гаубиці "Мальва" (фото)

Російські військові стверджують, що дальність стрільби "нової" САУ керованими боєприпасами становить понад 50 км. Однак такі цифри суперечать офіційним даним Міноборони РФ.

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Російська армія почала застосування нової колісної самохідної артилерійської установки (САУ), яка, на думку експертів, являє собою модифікацію 152-мм САУ 2С43 "Мальва". Відповідне відео опублікували в Міноборони РФ.

На кадрах представлено бойову роботу модифікованої САУ на одній з ділянок українського фронту, в рамках контрбатарейної боротьби. При цьому в коментарях російський артилерист стверджує, що самохідка веде вогонь керованими снарядами підвищеної дальності, який нібито здатний вражати цілі на дистанції 50 100 метрів.

Однак такі характеристики викликають сумніви. Річ у тім, що в ролику показано боєприпас сімейства "Крансополь", максимальна дальність ураження якого, за інформацією Міноборони РФ, становить 26 км. А варіант "Краснополь-Д" із супутниковим наведенням може завдавати ударів на відстані до 43 км.

Експерти про модифікацію САУ "Мальва"

Коментуючи відео оглядачі "Мілітарного" зазначили, що нова установка створена на базі броньованого шасі БАЗ-6010-027 (8×8), модифікації вантажівки БАЗ-6910. Таке ж шасі використовується у 2С43 "Мальва". Компонування нової САУ аналогічне "Мальві", однак основна відмінність полягає в артилерійській частині.

Замість 152-мм гаубиці 2А64, встановленої на "Мальві" та інших системах, нова САУ отримала гармату від далекобійної 2А36 "Гіацинт-Б". Це дало змогу збільшити максимальну дальність стрільби осколково-фугасними снарядами з 24,7 км до 30,5 км, а також підвищити дальність вогню реактивними снарядами з 29 км до 33,1 км.

Однак таке рішення пов'язане з технічними складнощами, оскільки снаряди до гармати 2А36 несумісні з боєприпасами інших 152-мм систем. Для цих гармат потрібна окрема лінія снарядів і зарядів, що ускладнює логістику.

Захист самохідки являє собою штатне бронювання, доповнене противодронними екранами з тканини системою радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про використання гармати від "Гіацинт-Б" розповів і експерт у галузі бронетанкової техніки Андрій Тарасенко. Він зазначив, що нова САУ, ймовірно, використовує не модернізовану гармату 2А36, а знаряддя "Гіацинт-Б", зняте зі зберігання. Це підтверджують:

характерне кріплення стопора-упора;

Стопор-упор гармати "Гіацинт-Б" Фото: Соцмережi

наявність кріплень для прицілу і ручної системи наведення, відсутніх на оригінальній "Мальві";

Кріплення під ручний привід системи наведення і приціл нової САУ Фото: Мілітарний

оригінальна система заряджання з досилачем, що відрізняється від напівавтоматичної системи на "Мальві".

Порівняння систем зарядки нової САУ і САУ "Мальва" Фото: Мілітарний

Експерт додав, що нові гармати 2А36 у Росії не виробляють із 2018 року через банкрутство підприємства "Мотовилихинские заводы". Попри викуп активів заводів компанією "Ремдизель" у 2023 році, серійне виробництво не відновлено.

"Залишається тільки канібалізація старих 2А36 у "нову" самохідну установку",- наголосив Тарасенко.

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