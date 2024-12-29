Росія розмістила в Україні нові гаубиці 2С43 "Мальва" із захистом від дронів (фото)

Розробку 2С43 "Мальва" розпочали наприкінці 2010-х у рамках програми, спрямованої на створення колісної артилерійської платформи, в якій пріоритет надається мобільності та оперативній ефективності.

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Після нещодавнього відео, опублікованого Міністерством оборони РФ, окупаційне угруповання розгорнуло на передовій в Україні САУ 2С43 "Мальва" калібру 152-мм. Про це пише портал Army Recognition.

Уперше колісну самохідну гаубицю, розроблену у РФ, помітили 2 червня 2024 року, коли аерофотознімки показали "Мальву" на вогневій позиції на Харківщині. Це було першим оперативним застосуванням модернізованої 2С43 "Мальва".

Зазначається, що система має низку передових можливостей, включно з РЕБ, захистом від дронів і нещодавно розробленим далекобійним снарядом, здатним стріляти на відстань до 50 км.

Розробку 2С43 "Мальва" розпочали наприкінці 2010-х у рамках програми, спрямованої на створення колісної артилерійської платформи, в якій пріоритет надається мобільності та оперативній ефективності. Система побудована на колісному шасі БАЗ-6610-02 "Вощина", виробництва Брянського автомобільного заводу, що забезпечує підвищену мобільність і зниження експлуатаційних витрат порівняно з традиційними гусеничними артилерійськими системами. Така колісна конфігурація підвищує швидкість "Мальви". Тестування "Мальви" завершили 17 травня 2023 року, що підтвердило відповідність тактико-технічним стандартам.

Першу партію "Мальви" доправили ЗС РФ 26 жовтня 2023 року, другу, як повідомляють, доправили в червні 2024-го.

САУ 2С43 Мальва

У новітній версії "Мальви" покращено дальність стрільби та експлуатаційну ефективність. Ця модернізована версія замінює стару гармату 2А64 на модифіковану артилерійську гармату, ймовірно, отриману з системи 2А36 "Гіацинт-Б".

Ці вдосконалення можна порівняти з деякими з найбільш передових західних систем, такими як французький CAESAR і німецький PzH 2000.

Серед ключових характеристик:

дальності стрільби — 50 кілометрів з використанням нещодавно розроблених далекобійних снарядів;

підтримує високоточні керовані боєприпаси "Краснопіль-М";

2С43 "Мальва" містить у собі передові захисні функції для підвищення виживання. Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) інтегровані для протидії безпілотникам і загрозам електронного спостереження.

"Мальва" краще оснащена для вирішення завдань сучасної війни. Її 50-кілометрова дальність стрільби значно перевершує 30 кілометрів 2С19 і 15-18 кілометрів 2С1 і 2С3. У той час як 2С7 "Піон" з її 203-мм гарматою досягає дальності стрільби до 55 кілометрів.

Мобільність "Мальви" є ще однією ключовою перевагою. Її колісна платформа 8x8 забезпечує більш швидке розгортання і переміщення порівняно з гусеничними платформами.

Нагадаємо, що Україна у 2025 році отримає потужні засоби боротьби з "шахедами".

Також повідомлялося, що 29 грудня в Московській області стався вибух. Українська розвідка повідомила подробиці.