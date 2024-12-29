Україна у 2025 році отримає потужні засоби боротьби з БПЛА "Шахед": у чому секрет (відео)

Дрони-перехоплювачі виловлюватимуть і знищуватимуть російські "Шахеди" в небі. Новинку можна показувати світу як справжнє досягнення у сфері боротьби з безпілотниками, переконаний український військовий Ігор Луценко.

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Українські фахівці у 2025 році можуть знайти серйозні засоби боротьби з ударними дронами "Шахед", які російські військові часто застосовують під час війни. Про це сказав український військовий, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в ефірі Radio NV.

Українці можуть показати всьому світу, як боротися з безпілотниками

Луценко розраховує, що українське військово-політичне керівництво зрозуміє важливість і основний пріоритет боротьби з російськими дронами. Наступного року мають з'явитися перехоплювачі, які виловлюватимуть "Шахеди" в небі та знищуватимуть їх.

"Ми за крок до того, щоб "Шахеди" нарешті почали падати від наших дронів", — додав військовий.

Українці, за словами Луценка, можуть показати світові, як треба боротися з безпілотниками завдяки поєднанню західних технологій і досвіду бойового застосування дронів.

Відповідаючи на запитання про розвиток напряму протидії системі ППО військ Росії, Луценко заявив про очікування "не надто швидкого, але все ж таки прогресу щодо українських ракет".

Можливі якісні зміни та серійний процес виробництва ракет. За якісними та кількісними характеристиками Україна відставатиме від РФ, але шанс вийти на якийсь паритет усе ж таки є.

Нагадаємо, ЗСУ раніше успішно вдарили по складу дронів-камікадзе "Шахед", які зберігали в бетонних будівлях в Орловській області РФ.

Фокус уже писав про модернізацію в Росії БПЛА "Шахед" і оснащення їх штучним інтелектом. Завдяки нововведенням дрони можуть літати автономно і полювати на електростанції.