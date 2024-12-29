Украина в 2025 году получит мощные средства борьбы с БПЛА "Шахед": в чем секрет (видео)

Дроны-перехватчики будут вылавливать и уничтожать российские "Шахеды" в небе. Новинку можно показывать миру как настоящее достижение в сфере борьбы с беспилотниками, убежден украинский военный Игорь Луценко.

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Украинские специалисты в 2025 году могут найти серьезные средства борьбы с ударными дронами "Шахед", которые российские военные часто применяют в ходе войны. Об этом сказал украинский военный, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в эфире Radio NV.

Украинцы могут показать всему миру, как бороться с беспилотниками

Луценко рассчитывает, что украинское военно-политическое руководство поймет важность и основной приоритет борьбы с российскими дронами. В следующем году должны появиться перехватчики, которые будут вылавливать "Шахеды" в небе и уничтожать их.

"Мы в шаге от того, чтобы "Шахеды" наконец начали падать от наших дронов", — добавил военный.

Украинцы, по словам Луценко, могут показать миру, как надо бороться с беспилотниками благодаря совмещению западных технологий и опыта боевого применения дронов.

Отвечая на вопрос о развитии направления противодействия системе ПВО войск России, Луценко заявил об ожидании "не слишком быстрого, но все же прогресса по украинским ракетам".

Возможны качественных изменения и серийный процесс производства ракет. По качественным и количественным характеристикам Украина будем отставать от РФ, но шанс выйти на какой-то паритет все же есть.

Напомним, ВСУ ранее успешно ударили по складу дронов-камикадзе "Шахед", которые хранили в бетонных зданиях в Орловской области РФ.

Фокус уже писал о модернизации в России БПЛА "Шахед" и оснащении их искусственным интеллектом. Благодаря нововведениям дроны могут летать автономно и охотиться на электростанции.