Удар по складу "Шахедов" в Орловской области: появились спутниковые снимки (видео)

Спутниковые снимки свидетельствуют, что между селами Цымбулово и Руднево действительно велось строительство защищенного объекта, где хранились дроны-камикадзе.

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27 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что Воздушные силы ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по "защищенному объекту" ВС РФ в Орловской области. Речь идет о складе дронов-камикадзе типа "Шахед", которые хранились в бетонных защищенных зданиях. Российское медиа ASTRA обнародовало спутниковые снимки складов, где хранились БпЛА.

Сообщается, что этот склад был расположен между селами Цимбулово и Руднево Болховского района.

Спутниковые снимки этого места, распространенные"Радио Свобода" в августе 2024 года, свидетельствовали о том, что здесь действительно началась постройка объекта неизвестного назначения.

Последняя доступная фотография из космоса, сделанная 18 декабря, показывает, что на этот момент он был достроен.

Напомним, что на территории экономической зоны "Алабуга", которая расположена в Республике Татарстан в РФ, вспыхнул склад, где хранили детали к БпЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине.

Ранее сообщалось, что Россия модернизировала дроны-камикадзе "Шахед" и оснастила их искусственным интеллектом. Из-за чего сейчас они могут летать автономно и сами охотиться на электростанции.