РФ внедрила в "Шахеды" ИИ, и теперь они способны распознавать электростанции, — Politico

Россияне начали оснащать дроны способностью распознавать цели, даже если они отключены от сети.

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Россия модернизировала дроны-камикадзе "Шахед" и оснастила их искусственным интеллектом. Из-за чего сейчас они могут летать автономно и сами охотиться на электростанции. Об этом пишет Politico.

"Россияне начали оснащать дроны способностью распознавать цели, даже если они отключены от сети, поэтому, если они летят в автономном режиме, они все равно могут увидеть объект, который напоминает электростанцию", — заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Он добавил, что Украине нужны ракеты-перехватчики западного производства для защиты от жестоких ударов беспилотников и ракет, нацеленных на энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

"И, к сожалению, атаки становятся все более изощренными", — сказал Ченцов.

Напомним, что женщин из стран Африки привлекают к работе на заводе, где собирают "Шахеды" в Алабуге. Им обещают работу в кейтеринге, но на месте выясняется, что работать придется на сборке "Шахедов" в ужасных условиях.

23 декабря сообщалось, что в России производят 2 000 "Шахедов" в месяц. Всего на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" до сентября 2025 года планировалось произвести 6 000 "Шахедов", однако они готовы уже сейчас.