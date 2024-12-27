РФ впровадила в "Шахеди" ШІ, і тепер вони здатні розпізнавати електростанції, — Politico

Росіяни почали оснащувати дрони здатністю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі.

Related video

Росія модернізувала дрони-камікадзе "Шахед" і оснастила їх штучним інтелектом. Через що зараз вони можуть літати автономно і самі полювати на електростанції. Про це пише Politico.

"Росіяни почали оснащувати дрони здатністю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі, тому, якщо вони летять в автономному режимі, вони все одно можуть побачити об'єкт, який нагадує електростанцію", — заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Він додав, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі західного виробництва для захисту від жорстоких ударів безпілотників і ракет, націлених на енергетичну інфраструктуру та житлові райони.

"І, на жаль, атаки стають все більш витонченими", — сказав Ченцов.

Нагадаємо, що жінок із країн Африки залучають до роботи на заводі, де збирають "Шахеди" в Алабузі. Їм обіцяють роботу у кейтерінгу, але на місці з'ясовується, що працювати доведеться на зборці "Шахедів" у жахливих умовах.

23 грудня повідомлялося, що в Росії виробляють 2 000 "Шахедів" на місяць. Загалом на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" до вересня 2025 року планувалось виробити 6 000 "Шахедів", однак вони готові вже зараз.