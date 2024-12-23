В Росії виробляють 2 000 "Шахедів" на місяць, — Defence Express

Загалом на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" до вересня 2025 року планувалось виробити 6 000 "Шахедів", однак вони готові вже зараз.

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Російська Федерація змогла вийти на виробництво Shahed-136 у кількості 2 000 штук на місяць, якщо "не "хімічить" з номерами". Про це повідомляє Defence Express.

Видання зазначає, що серед збитих нещодавно російських далекобійних дронів-камікадзе типу Shahed-136 був зафіксований дрон із номером "Ы 11934". Ці уламки "Шахеда" були зафіксовані під час атаки по Харкову 21 грудня 2024 року.

Номера без пропусків означає той факт, що Росія за 2024 рік виготовила на своїх потужностях близько 10 тисяч "Шахедів". Зазначається, що у лютому поточного року дрони з індексом "Ы" були з номерами понад 2600, а перший випадок такого маркування був помічений у липні 2023 року.

Спочатку на ворожих дронах було маркування з літерою "М" — вважається, що це "Шахеди" іранської зброї. Однак із 2023 року з'явився індекс "К" та в малій кількіості — "КБ". Останні почали збирати у РФ, однак наразі їх неможливо зустріти.

Журналісти констатують, що російське виробництво "Шахедів" в Алабузі вийшла на дуже значний темп виробництва дронів і це навіть не тисяча в місяць. Такий темп — середній за рік, під час якого щомісячні обсяги лише збільшувались.

"А це означає, але звісно за умови того, що номер "Ы 11934" послідовний, що щомісячний темп виробництва "Шахедів" під кінець року у РФ досяг близько 2 000 одиниць, за попередніх показників на рівні до 1 000 одиниць на місяць. Як саме ворог зміг подвоїти обсяг виробництва, залишається окремим питанням", — йдеться в матеріалі.

Загалом російський завод безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга" виробила раніше плану 6 000 Shahed. Таку кількість мали виробити у вересні 2025 року.

"Саме тому атаки на нього, як та що провело ГУР МОУ зі знищення складу з комплектованням, мають величезне значення", — додали в Defence Express.

На початку квітня 2024 року Сили оборони України атакували об'єкти в особливій економічній зоні "Алабуга". Зазначалось, що це може змінити перебіг війни.

Склад на території економічної зони "Алабуги" спалахнув також 23 грудня 2024 року. В ГУР розповіли, що в приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136. Все, що розташовувалось на складі, згоріло.