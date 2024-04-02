Невідомі БПЛА атакували підприємства у Татарстані, на яких можуть виготовляти Shahed (відео)

За попередніми даними, дрони вдарили по нафтопереробному заводу та особливій економічній зоні "Алабуга", на якій росіяни могли налагодити масове виробництво ударних БПЛА. Медіа повідомляють про руйнування та кількох постраждалих.

Related video

Атаку безпілотників у Татарстані було здійснено на підприємства в Нижньокамську та Єлабузі, де можуть виготовляти БПЛА. У соцмережі "Вконтакте" голова республіки Рустам Мінніханов повідомив подробиці.

З його слів, технологічний процес не порушено. Серйозних руйнувань немає.

Важливо

Залишилося всього п'ять цілей: які українські безпілотники підривають НПЗ у Росії (карта)

Водночас у Єлабузі є постраждалі. Вони отримують усю необхідну допомогу. Усі служби перебувають у підвищеній готовності.

"Зараз вкрай важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, яку навмисно намагаються посіяти ті, хто скоїв цей злочин", – повідомив він.

Як повідомили у Telegram-каналі Mash близько шостої ранку вибухи також були на території особливої економічної зони "Алабуга". Пошкоджень зазнали також завод та гуртожиток. Попередньо, є постраждалі.

Ще влітку 2023 року росЗМІ писали про те, що на території "Алабуги" виготовляють "шахеди".

Удари по РФ та атаки на НПЗ

Протягом останніх місяців Росія зазнає ударів безпілотниками. Атаки дронами по російських підприємствах нафтогазової галузі почались у вересні 2023 року і тривали до кінця березня 2024 року.

Перша хвиля атак відбулась до середини лютого 2024 року. Аналітики порахували, що протягом шести місяців відбулось 18 вибухів, які пролунали на нафтобазах, нафтових терміналах у портах та переробних заводах. Найближчі точки ударів розташовувались на відстань до 100 км, найдальші — на відстані до 900 км (термінал в Усть-Лугу під Санкт-Петербургом).

У підпіллі 25 березня розповіли подробиці щодо захисту росіянами НПЗ від далекобійних БПЛА України. Велика кількість засобів ППО РФ залучена у війну проти України, тому неможливо відправити їх для захисту всіх стратегічних об'єктів на території Росії.

Нагадаємо, 1 квітня Bloomberg повідомив, що РФ скорочує експорт дизеля після атак на НПЗ. У квітні з російських портів щодня експортуватимуть по 600 тис. барелів тонн нафти. Зменшення експорту внаслідок одного місяця ударів на НПЗ РФ — "мінус" 20%.