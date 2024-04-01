Обмеження мінімальні: РФ скорочує експорт дизеля після атак на НПЗ, — Bloomberg

У квітні з російських портів щодня експортуватимуть по 600 тис. барелів тонн нафти. Зменшення експорту внаслідок одного місяця ударів на НПЗ РФ — "мінус" 20%.

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Кремль вирішив скоротити продаж за кордон дизельного пального. Одна з можливих причин такої ситуації — атака безпілотників на нафтопереробні заводи, які відбувались до середини березня 2024 року. Однак можуть бути й інші причини. Про деталі російського ринку нафти ідеться у статті Bloomberg.

Експерти видання отримали інформацію про квітневий експорт російського дизелю з трьох західних портів — Новоросійська (у Чорному морі), Приморська та Висоцька (у Балтійському морі). З'ясували, що Москва знизила продаж цього виду палива до рівня, найнижчого протягом останніх п'яти місяців. Розмір падіння експорту — приблизно 20%.

Удари по НПЗ РФ - зміни експорту дизеля у квітні 2024 року Фото: Bloomberg

В цілому РФ і далі продаватиме за кордон дизельне пальне, — пояснюється у статті. 80%, які і далі експортуватимуться — це 2,29 мільйона тонн на місяць, тобто 569 000 барелів на день (попередній показник — 724 000 барелів на день).

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Вказується, що рівень переробки впав до 10-місячного мінімуму — це наслідок атак українських БПЛА на нафтопереробні заводи РФ, — написали в Bloomberg. Ще одна причина — планові ремонтні роботи на кількох підприємствах. Однак експорт припиняти не планують, оскільки НПЗ виробляють набагато більше, ніж потребує внутрішній ринок.

Також експерти виділили ще три аспекти ситуації за експортом пального. По-перше, ринок дизеля залежить не лише від РФ, а й від блокування Червоного моря хуситами. По-друге, Bloomberg не дізнався про обсяги експорту нафтопроводами — невідомо, чи там є якісь зміни. По-третє, на продаж нафти впливають, наприклад, і тепла погода, і попит іноземних клієнтів.

Атаки на НПЗ РФ — деталі

Зазначимо, удари безпілотників по російських підприємствах нафтогазової галузі почались у вересні 2023 року і тривали до кінця березня 2024 року. Перша хвиля атак відбулась до середини лютого 2024 року (орієнтовно). Аналітики підрахували, що протягом шести місяців відбулось 18 вибухів, які пролунали на нафтобазах, переробних заводах та нафтових терміналах у портах. Найближчі точки ударів розташовувались на відстань до 100 км, найдальші — на відстані до 900 км (термінал в Усть-Лугу під Санкт-Петербургом).

Наступна хвиля атаки дронів відбулась протягом півтора місяця і тривала з середини лютого до кінця березня. Орієнтовна кількість атак — до 20. Під ударом безпілотників опинялись нафтопереробні заводи. Одна з цілей, по яких діставали БПЛА — засоби первинної переробки нафти. Згідно з розрахунками Блумберг, внаслідок цих атак РФ могла втратити 12% нафторозробки.

Тим часом з 1 березня у РФ ввели обмеження на продаж бензину. Тоді аналітики повідомляли, що це наслідок дефіциту пального, якого боялись у Кремлі.

Нагадуємо, наприкінці березня у ЗМІ розповіли про зауваження, яке Україна отримала від США. Зокрема, розповіли про прохання американського уряду не продовжувати бити по НПЗ РФ. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що ці об'єкти є законною ціллю для зброї, яку самостійно розробили українці.