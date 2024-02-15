Пролетіли до 900 км: дрони ЗСУ пошкодили майже 20 нафтопереробних заводів РФ (фото)

В грудні 2023 року та січні 2024 року БПЛА Сил оборони долетіли до рекордної кількості цілей. Протягом двох місяців дрони влучили по десятьох об'єктах на території РФ.

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Починаючи з вересня 2023 року, Сили оборони України почали активно бити по нафтопереробних заводах (НПЗ), по заводах з переробки нафтового конденсату та по нафтобазах на території Росії і тимчасово окупованих територій. Протягом шести місяців вдалось дістати до майже двадцяти цілей, розміщених на відстані від 50 до 900 км. Про деталі атак української зброї по російських стратегічних об'єктах розповіли на порталі "Слово і Діло".

На порталі підсумували інформацію, опубліковану у росЗМІ, у якій ішлося про вибухи та пожежі внаслідок атак українських дронів. Після цього позначили на карті усі пошкоджені об'єкти.

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З'ясувалось, що з вересня 2023 року по середину лютого 2024 року було завдано 18 ударів. При цьому найуспішнішими були два місяці:

грудень 2023 року — дістали до чотирьох цілей;

січень 2024 року — до шести цілей.

Крім того, лише за 15 днів лютого палало на трьох російських заводах. Результати решти місяців: у вересні та жовтні — по дві цілі, у листопаді — одна.

Журналісти порталу зауважили, що удари завдавались по чотирьох об'єктах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України. Однак переважна більшість атак, 14, відбулись на території РФ.

Зазначимо, найближча точка на території РФ, куди дістав український дрон — це нафтобаза в Клинцях за 50 км від кордону. Найдальші точки — це нафтовий термінал в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом (за 900 км) та нафтопереробний завод у Ярославлі (за 700 км).

Удари по НПЗ Росії - географія ударів вересень 2023-лютий 2024 Фото: Слово і діло

Удар по НПЗ РФ — деталі атак Сил оборони

Раніше Фокус писав про атаки українських дронів по об'єктах, які працюють у нафтогазовій галузі Росії.

Наприклад, в ніч на 21 січні палало на нафтовому терміналі компанії "Новатек" в Усть-Лузі неподалік від Санкт-Петербурга. Зафіксовано мінімум два вибухи: російські пожежники витратили близько доби, щоб загасити полум'я. Саме у момент атаки завантажувались вісім вантажних кораблів, які мали везти на продаж російські нафтопродукти або сиру нафту.

24 січня стався напад на нафтобазі в Туапсе. Місцеві жителі спершу чули роботи сил російської ППО, а потім — два вибухи у районі нафтопереробного заводу компанії "Роснефть".

9 січня було гучно на нафтопереробному заводі в Орлі. За попередніми даними, атаку здійснили підрозділи ГУР Міноборони, використавши БПЛА української розробки.

Нагадуємо, 14 лютого було гучно на південному узбережжі Криму в районі Алупки: російське командування відзвітувало про збиття шести безпілотників. Тим часом українська розвідка опублікувала кадри атаки морських дронів, які потопили ВДК "Цезарь Куников". Речник ГУР стверджує, що під час таки загинула більшість екіпажу військового судна.