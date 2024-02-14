Потоплення ВДК "Цезарь Куников": у ГУР показали знищення одного з найновіших суден РФ (відео)

Потопити російський корабель вдалося Силам оборони спільно з підрозділами української розвідки. Ударні морські дрони атакували судно біля берегів Алупки.

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Українські військові знищили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" поблизу тимчасово окупованої Алупки в Криму. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у Facebook.

"Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — "Цезарь Куников", — ідеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що в момент ураження судно перебувало в територіальних водах України біля Алупки.

У пресслужбі ГУР МОУ розповіли, що розвідники Magura потопили десантний корабель Чорноморського флоту РФ.

"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куников" чорноморського флоту держави-агресора Росії", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО. У розвідці зауважили, що пошуково-рятувальна операція росіян успіху не мала.

Як знищили ВДК "Цезарь Куников"

Українські бійці атакували російський корабель за допомогою ударних морських дронів Magura V5 біля Алупки. Судно отримало критичні пробоїни в лівому борту й почало тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", — наголосили в ГУР.

Українська розвідка опублікувала ролик, у якому показала, як морські дрони рухалися до ворожого корабля та завдавали ударів. Після кожного з них відбувався вибух на судні. У результаті вдалих ударів російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" пішов на дно.

ВДК "Цезарь Куников": що відомо

Великий десантний корабель "Цезарь Куников" проєкту 775 є одним із найновіших суден Російської Федерації. Він міг вміщати на борту 87 членів екіпажу та використовувався під час воєн Росії проти Грузії, Сирії та України.

Нагадаємо, уранці 14 лютого пролунали вибухи на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму. За інформацією Міноборони РФ, окупанти збили дев'ять дронів, які нібито запустили ЗСУ, на території півострова, Бєлгородською та Воронезькою областями.

8 лютого партизани "Атеш" зафіксували дислокацію декількох російських суден у порту Новоросійська, із яких ворог атакував Україну 7 лютого. Українське підпілля пообіцяло "удар у відповідь".