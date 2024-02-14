У Криму пролунали вибухи: десантний корабель міг піти на дно, — соцмережі (відео)

Місцеві жителі чули вибухи та бачили спалахи в районі Алупки та Ялти. Після цього повідомили, що міг затонути російський військовий корабель.

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Зранку 14 лютого на південному узбережжі Криму пролунало орієнтовно п'ять вибухів. Над військовими об'єктами ЗС РФ збили безпілотники, які начебто запустили Сили оборони України. Про деталі нічного удару повідомили в Telegram-каналі Міноборони РФ.

У російському командуванні заявили, що в ніч на 14 лютого збили дев'ять БПЛА, які атакували об'єкти на території окупованого Криму, а також над Бєлгородською та Воронезькою областями.

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Над Кримом збили шість апаратів літакового типу, над російськими областями — три. Інших подробиць нічної атаки не наводили.

Вибухи в Криму — деталі від Міноборони РФ Фото: Скриншот

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв і голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов поки що не коментували нічні події. Натомість інформація про атаку є в місцевому пабліку "ЧП Ялта". Допис про можливий інцидент опублікували о 5:26: вказали, що підтвердять події лише після офіційних заяв влади.

Вибухи в Криму — деталі від місцевих жителів Фото: Скриншот

Представники українського командування також нічого не повідомили про можливий удар дронів або ракет по військових об'єктах ЗС РФ у Криму.

Вибухи в Криму — деталі подій 14 лютого

Деякі подробиці ранкової атаки дронів є в проукраїнському Telegram-каналі "Крымский ветер". О 5:17 з'явилося повідомлення про п'ять вибухів, які чули в районі Ялти, Місхору й Алупки. Згодом уточнили, що місцеві жителі чули вибухи та бачили спалахи у напрямку моря. Від вибухової хвилі в Алупці начебто "повідчинялися вікна". До того ж на кораблі, який стояв у районі Сімеїза, лунав сигнал повітряної тривоги та чули кулеметні черги, запевняли автори каналу.

О 6:44 опублікували допис із посиланням на місцевого дописувача. Анонімне джерело стверджувало, що в районі, де лунали вибухи, потонув великий десантний корабель ЧФ РФ. Підтвердження цієї інформації поки що немає, наголошується в повідомленні. На відео, яким супроводжується допис, видно яскраву цятку в морі та чути, як шумить дощ.

Місцевість, де лунали вибухи, — південне узбережжя Криму: Сімеїз, Місхор, Кацивелі, Гаспра й Алупка, — перелічили в проукраїнському пабліку, очікуючи, що їм надішлють підтверджувальні фото й відео.

Зазначимо, на карті військових об'єктів РФ у Криму, створеній на порталі "Радіо Свобода", вказано, що біля Алупки розташовано базу ППО ЗС РФ (район Сімеїза) та базу 751-го окремого батальйону особливого призначення Росгвардії (район Гаспри). Відстань до найближчої підконтрольній Україні точки — близько 300 км.

Вибухи в Криму — військові об'єкти РФ біля Алупки та Ялти Фото: Радіо Свобода

Раніше Фокус писав про попередні атаки на окупований півострів Крим. Зокрема, про вибухи повідомляли 4 та 31 січня 2024 року. Під час атаки 4 січня було гучно в районі Сімферополя та Євпаторії: Міноборони РФ заявило про перехоплення ракет, однак місцеві жителі підтверджували одне влучання. 31 січня було гучно біля Севастополя та Джанкоя: від потужних вибухів "тремтіли шибки".

Нагадуємо, 13 лютого в Криму чули звуки вибухів, які не коментували в Міноборони РФ. Водночас експерти пояснили, які далекобійні ракети можуть отримати ЗСУ та чи дістануть вони вглиб окупованої території.