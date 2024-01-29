Як далеко до баз РФ дістануть далекобійні ракети, які отримає Україна, — Defense Express

Нові західні далекобійні ракети накриють логістику та бази ЗС РФ на окупованих територіях. Але для Кримського мосту знадобиться інша більш далекобійна зброя, наприклад, української розробки.

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У 2024 році західні союзники передадуть Україні далекобійні ракети, якими ЗСУ ще не користувались. Завдяки цьому Сили оборони матимуть "довгі руки" і будуть діставати по логістичних шляхах та військових база ЗС РФ. Про новітню та вже знайому зброю для української армії розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти нагадали, що Франція днями пообіцяла надати Україні 40 ракет Scalp — додаткова партія після 50 шт., які надходили влітку. Підсумувавши обіцянками інших союзників, на порталі склали наступну номенклатуру далекобійної зброї, яку незабаром отримають ЗСУ:

ракети Scalp — Франція надасть 40 шт., дальність від 250 до 500 км;

ракети Storm Shadow — невказану кількість надасть Велика Британія, дальність від 250 до 500 км;

малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB — запускаються з ПУ M142 HIMARS (Україна матиме одну ПУ у 2024 р.), дальність — близько 150 км;

плануючі бомби SDB — їх запускатимуть з землі, дальність — до 150 км (кількість невідома);

плануючі авіабомби AASM Hammer — Франція передаватиме щомісяця по 50 шт., дальність — 150-200 км (одна з можливих версій ракети).

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Французька компанія Safran Electronics Defense, крім того, обіцяє спробувати підвищити дальність AASM Hammer у 2-3 рази, зауважують на порталі. Випробування ракет, які летітимуть на відстань від 450 до 600 км, можуть провести в Україні.

Також автори Defense Express нагадали про далекобійні можливості зброї Української розробки. У якості прикладу навели атаку на нафтопереробні комплекси в Усть-Лузі і Туапсе — українським безпілотником довелось здолати до 1000 км.

Західні ракети, коли їх отримають ЗСУ, зможуть дістати до логістики ворога на тимчасово окупованих територіях України у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та в Криму, підсумували експерти.

Чи дістануть ракети ЗСУ до Кримського мосту Фото: DeepState

Зброя ЗСУ — деталі

Зазначимо, за підсумками наради Контактної групи з допомоги Україні "Рамштайн", ЗСУ найближчим часом можуть отримати партію далекобійних ракет, вертольоти, бронетехніку та снаряди різних калібрів. В цілому сформувалось шість коаліцій, які будуть підтримувати українців — про це заяви голова Пентагону Ллойд Остін 23 січня.

У Німеччині тим часом повідомили, яку саме модель вертольота передадуть — ідеться про Sea King, який може використовуватись для виконання різних надводних місій.

Нагадуємо, 29 січня колумбійський професор проаналізував зброю, яку ЗСУ надавали у 20222-23 рр. та обіцяють надати у 2024 році: зробив висновок, що, маючи такий арсенал, пробити оборону РФ буде все ж складно.