Нові БМП для України: які негаразди з'являться у ЗСУ при появі техніки з Данії та Швеції

Експерти відзначили, що БМП від різних постачальників відрізняються бойовими характеристиками. На це потрібно буде зважати, плануючи їхнє використання на фронті.

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Швеція і Данія пообіцяли надати Україні партію бронемашин піхоти (БМП) CV90 для ведення бойових дій проти підрозділів ЗС РФ. Ці БМП можуть виявитись різних типів, тобто матимуть різні бойові характеристики, отже — по різному використовуватимуться на полі бою. Однак внаслідок цієї різноманітності ЗСУ матимуть деякі проблеми. Про ситуацію, яка може виникнути після надання західних бронемашин, розповіли експерти порталу Defense24.

Експерти зауважили, що країни-партнери оголосили про надання партії БМП CV90, однак не уточнили, яку саме версію бронемашини надішлють. Тим часом між шведською і данською моделями є певна різниця, суть якої розтлумачили на порталі.

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Особливості шведської версії CV9040 — старішої:

менш потужна силова установка (на 550 кінських сил);

основне озброєння — 40-мм автоматична гармата Bofors L/70, яка стріляє програмованим боєприпасом для ліквідації піхоти в укріпленнях;

додаткове озброєння — 71-мм міномет Lyran (для освітлювальних боєприпасів), і 80-мм гранатомети системи GALIX (12 димових, аерозольних або інших гранат).

Особливості данської версії CV9035DK — новішої:

зміни у формі корпусу, посилення підвіски, оновлення апаратури управління, потужніша силова установка (на 750 кінських сил);

озброєння – 35-мм (або 50-мм) автоматична гармата Bushmaster III, яка стріляє снарядами APFSDS або ж протитанковими снарядами ABM/KETF (полює на легкоброньовану техніку, низьколітаючі вертольоти і літаки).

В підсумку експерти написали, що данської версії CV90 більш придатна в боях проти бронетехніки ворога, а інша — шведська — буде кращою у протидії піхотним підрозділам. Ці особливості варто було врахувати українському командуванню при плануванні операцій проти ЗС РФ.

З іншого боку, з'являється проблема з запчастинами. Зокрема, кожна з цих БМП потребує власного технічного обслуговування, власних фахівців і власних деталей. Внаслідок цього "може посилитись логістичний хаос", зауважили на Defense24

Тим часом експерти українського порталу Defense Express відзначили ще один аспект постачання західної зброї. Зокрема, вони пропонують звернути увагу, що у країн-членів НАТО, схоже, досі немає єдиного переліку озброєння. Подібний факт говорить про те, що реальна ситуація у Північноатлантичному альянсі може "відрізнятись від наших уявлень" щодо цього питання.

Насамкінець експерти наголошують, що посадовці, які оголосили про надання БМП CV90, не уточнили, яку ж саме бронемашину матиме Україна.

Зброя для України — деталі

Зазначимо, 18 грудня стало відомо, що Данія і Швеція передадуть Україні військової техніки на суму 264 млн дол. Гроші витратять на бронемашини, комплектуючі та запас снарядів. Кожна БМП CV90 коштує близько 9 млн дол., отже, можна очікувати отримання близько 25 бронемашин.

Нагадуємо, у січні представники офісу президента Зеленського пояснили, як буде діяти Україна, що все ж не отримає допомогу від США і, відповідно, не матиме нових пакетів техніки та снарядів. Тим часом комбат пояснив, яку військову техніку мають ЗС РФ та які її переваги над українською.