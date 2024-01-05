Україна має план "Б", якщо не буде допомоги: у Зеленського розповіли, як ЗСУ отримають зброю

У країн Західної Європи немає зброї у кількості, потрібній Україні, пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк. Тому вже зараз налагоджують спільні виробництва, щоб отримати західні зразки озброєння.

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Український уряд знає, що робити, якщо західні партнери не нададуть зброю та боєприпаси у потрібному обсязі. Для цього планують потужно інвестувати у виробництво власної зброї, причому діятимуть у співпраці з іноземними компаніями. Про те, що робитиме Україна в умовах зменшення зовнішньої підтримки, розповів радник голови офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в інтерв'ю порталу "24 канал".

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Час виробляти зброю. Які плани в України та РФ на 2024 рік

Подоляк відповів на питання журналістів, які нагадали, що міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про наявність в України лише плану "А" щодо зброї від Заходу. Зі слів дипломата, урядовці покладаються виключно на отримання пакетів зовнішньої допомоги і він над цим посилено працює. У коментарі радника голови ОП пролунало, що президент Зеленський бачить ширшу перспективу щодо цієї проблеми і тому має план "Б".

Політик нагадав, що протягом останніх тижнів європейці у кілька разів збільшили обсяги допомоги. Зокрема, якщо раніше це були пакети в сотні мільйонів євро, то тепер ідеться про мільярди. Партнери намагаються надати Україні найнеобхідніші речі для протистояння з РФ:

системи ППО та ракети до них;

далекобійні ракети;

артилерійські снаряди;

авіацію;

дрони;

системи РЕБ.

Однак з'ясувалось, що у Європи немає цієї зброї на складах і її потрібно виготовити. Тому план "Б" почали реалізовувати вже зараз, пояснив посадовець. Суть цього плану — отримання ліцензій на випуск вітчизняної зброї за західними технологіями. Задля цього у сферу військово-промислового комплексу спрямують інвестиції і будуть співпрацювати із закордонними виробниками.

"Є суттєве збільшення дронових і ракетно-снарядних виробництв. Є потреба доінвестувати у виробництво засобів радіоелектронного контролю. Є потреба отримати ліцензії, які дадуть змогу ремонтувати бронетехніку на території України", — продовжив він.

Ще одна перевага плану "Б" — заміна старої радянської зброї на сучасну західну, яка "синергована з такими самими аналогами наших партнерів за українською коаліцією", — заявив Михайло Подоляк.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про відсутність рішення Конгресу США щодо виділення Україні 61 млрд дол., яких мало вистачити на підтримку війська та бюджету у 2024 році. Наприкінці 2023 року у Пентагоні повідомили про виділення останньої партії допомоги розміром 250 млн дол. — у пакет увійшли ракети ППО, ракети інших типів, снаряди.

Водночас 4 січня стало відомо про виділення нового пакету допомоги від Німеччини. Бундестаг вирішив підтримати ЗСУ снарядами калібру 155 мм, бронемашинами та засобами ППО. Попередній пакет надали 22 грудня — у нього увійшли системи ППО та розмінування.

Нагадуємо, 2 січня західні ЗМІ розповіли, що у Європейському Союзі розробляють план допомоги Україні на випадок, якщо на президентських виборах в США переможе Дональд Трамп. Тим часом 5 січня представник Пентагона заявив, що у США закінчились гроші для підтримки ЗСУ. Є 4,2 млрд дол., але щоб їх витратити, потрібне спеціальне рішення Конгресу.