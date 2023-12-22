Системи протиракетного захисту й розміновувачі: Німеччина надала новий пакет допомоги Україні

До списку допомоги увійшли снаряди для танків, артилерії та гранатометів, а також броньована техніка й автівки для прикордонників.

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли Gepard, розміновувачі снаряди й бортові системи протиракетного захисту. Про це повідомляє уряд Німеччини.

"У цей список входять збори із запасів Бундесверу, із промисловості й постачання разом із партнерами, які фінансуються, серед іншого, із коштів ініціативи федерального уряду з навчання", — зазначили в Бундесвері.

Що передає Німеччина в новому пакеті допомоги:

3 од. ЗСУ Gepard;

10 Vector БПЛА;

2 тягачі HX81;

5 напівпричепів до HX81;

8 Mercedes-Benz Zetros;

2 танки-розміновувачі WiSENT 1 MC;

2 машини для прикордонної служби;

2 бортові системи протиракетного захисту (AMPS) для вертольотів;

снаряди для танків Leopard 2A6;

30 240 35-мм снарядів для ЗСУ Gepard SPAAG;

2 500 155-мм артилерійських боєприпасів;

25 536 40-мм снарядів для автоматичних гранатометів.

Вартість пакету допомоги від Німеччини Україні становить близько 5,4 мільярда євро.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина планує 2024 року надати Україні майже 200 тисяч снарядів. Як заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, досягнення мети 1 мільйон боєприпасів до березня 2024 року видається складним завданням.

ФРН 8 грудня вже передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG. Комплекс уперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall у червні 2022 року на виставці Eurosatory.

14 грудня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.