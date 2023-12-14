ЗРК Patriot, боєприпаси і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Передавання нової військової допомоги від німецьких партнерів відбулося після візиту Володимира Зеленського до Німеччини.
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє уряд Німеччини.
Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.
Також Німеччина передала:
- дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- три безпілотні машини для розмінування;
- 14 систем виявлення дронів;
- вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
- вісім тягачів Zetros;
- понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.
Допомога Україні від Німеччини
У планах Німеччини на 2024 рік — постачання майже 200 тисяч снарядів в Україну. Згідно із заявою міністра оборони Бориса Пісторіуса, досягнення мети 1 мільйон боєприпасів до березня 2024 року видається складним завданням.
Німеччина 8 грудня вже передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG. За інформацією агентства Defense Express, йдеться про справді новітню техніку, оскільки комплекс уперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.
Нагадаємо, Данія надасть Україні новий пакет допомоги на майже мільярд євро. БПЛА, танки та боєприпаси надійдуть в українську армію.
Також зазначимо, що в четвер, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Німеччини.