ЗРК Patriot, боєприпаси і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Передавання нової військової допомоги від німецьких партнерів відбулося після візиту Володимира Зеленського до Німеччини.

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Допомога Україні від Німеччини

У планах Німеччини на 2024 рік — постачання майже 200 тисяч снарядів в Україну. Згідно із заявою міністра оборони Бориса Пісторіуса, досягнення мети 1 мільйон боєприпасів до березня 2024 року видається складним завданням.

Німеччина 8 грудня вже передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG. За інформацією агентства Defense Express, йдеться про справді новітню техніку, оскільки комплекс уперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.

Нагадаємо, Данія надасть Україні новий пакет допомоги на майже мільярд євро. БПЛА, танки та боєприпаси надійдуть в українську армію.

Також зазначимо, що в четвер, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Німеччини.