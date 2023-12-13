До кінця року в Україні вже буде розгорнута друга система ЗРК Patriot, — Шольц

Українські війська також отримають бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг. Генератори електроенергії нададуть для усунення проблем в енергосекторі.

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Другий зенітно-ракетний комплекс Patriot, наданий Німеччиною, буде розгорнутий в Україні цього року. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє видання Zeit.

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Він наголосив на тому, що Україна наразі здатна краще захистити себе, аніж це було раніше від великої кількості російських безпілотників і ракет. Цього року в нашій державі запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot. Також будуть бронетехніка, боєприпаси та зимовий захисний одяг для Збройних сил України. Нададуть партнери й генератори електроенергії для усунення проблем в енергетиці.

"Усе це терміново необхідно, тому що Росія тепер повністю присвятила свою економіку служінню цій війні. Російське виробництво зброї йде повним ходом", – заявив він.

Канцлер звернув увагу на те, що підтримка України останнім часом знизилася. З його слів, якщо ситуація погіршиться внаслідок війни Росії проти України, наприклад, через погіршення ситуації на фронті, через те, що інші прихильники скоротять свою допомогу Україні або через те, що загроза для Німеччини та Європи продовжує зростати, "доведеться відповісти".

Шольц запевнив у подальшій підтримці України. З його слів, вісім мільярдів євро заплановано на постачання зброї та фінансову допомогу українському бюджету – безпосередньо чи через Євросоюз. Крім того, очікується залучення понад шести мільярдів євро на підтримку українських біженців.

Допомога Україні від Німеччини

У 2024 році Німеччина має намір поставити майже 200 тисяч снарядів Україні. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, досягти цілі в 1 млн боєприпасів до березня 2024 року не вдасться. Проте й оборонна промисловість існувала в мирні часи.

Німеччина 8 грудня вже передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG. За інформацією агентства Defense Express, ідеться про дійсно новітню техніку, бо комплекс уперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.

Нагадаємо, Данія надасть Україні новий пакет допомоги на майже мільярд євро. БПЛА, танки та боєприпаси надійдуть до українського війська.