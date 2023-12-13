До конца года в Украине уже будет развернута вторая система ЗРК Patriot, — Шольц

Украинские войска также получат бронетехнику, боеприпасы и зимнюю защитную одежду. Генераторы электроэнергии предоставят для устранения проблем в энергосекторе.

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Второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный Германией, будет развернут в Украине в этом году. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает издание Zeit.

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Он отметил, что Украина сейчас способна лучше защитить себя, чем это было раньше от большого количества российских беспилотников и ракет. В этом году в нашем государстве заработает второй предоставленный Германией комплекс ПВО Patriot. Также будут бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для Вооруженных сил Украины. Предоставят партнеры и генераторы электроэнергии для устранения проблем в энергетике.

"Все это срочно необходимо, потому что Россия теперь полностью посвятила свою экономику служению этой войне. Российское производство оружия идет полным ходом", — заявил он.

Канцлер обратил внимание на то, что поддержка Украины в последнее время снизилась. По его словам, если ситуация ухудшится в результате войны России против Украины, например, из-за ухудшения ситуации на фронте, из-за того, что другие сторонники сократят свою помощь Украине или из-за того, что угроза для Германии и Европы продолжает расти, "придется ответить".

Шольц заверил в дальнейшей поддержке Украины. По его словам, восемь миллиардов евро запланировано на поставку оружия и финансовую помощь украинскому бюджету — непосредственно или через Евросоюз. Кроме того, ожидается привлечение более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев.

Помощь Украине от Германии

В 2024 году Германия намерена поставить почти 200 тысяч снарядов Украине. По словам министра обороны Бориса Писториуса, достичь цели в 1 млн боеприпасов до марта 2024 года не удастся. Однако и оборонная промышленность существовала в мирные времена.

Германия 8 декабря уже передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. По информации агентства Defense Express, речь идет о действительно новейшей технике, так как комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.

Напомним, Дания предоставит Украине новый пакет помощи на почти миллиард евро. БПЛА, танки и боеприпасы поступят в украинскую армию.