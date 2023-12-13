БПЛА, танки и боеприпасы: Дания предоставит Украине новый пакет помощи на почти миллиард евро

Руководитель правительства Дании Метте Фредериксен призвала все государства убедиться, что Украина имеет все необходимое для продолжения своей борьбы.

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Украина получит танки, боеприпасы, беспилотники и другое оборудование на почти миллиард евро. Подробности сообщила руководитель правительства Дании Метте Фредериксен во время саммита Украина — Северная Европа, информирует Sky news.

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Утвердить пакет военной помощи планируют 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое оборудование.

Она отметила, что сейчас вопрос в решающей точке. По ее словам, нужно убедиться, что Украина имеет все необходимое для продолжения своей борьбы. Она подчеркнула, что ее государство твердо должно стоять на стороне Украины.

"Это касается и сегодня, и завтра, и в последующие годы. Путин должен знать, что он не может выиграть эту войну", — подчеркнула Фредериксен.

Зеленский на саммите Северных стран

Украина, как заявил президент Владимир Зеленский, начала двустороннюю работу со Швецией по гарантиям безопасности. На мероприятии присутствуют представители Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии. Украинский президент выразил благодарность за консолидированность в защите нашего общего образа жизни и уважение к Украине, к нашим людям.

Зеленский отметил, что уже начали двустороннюю работу со Швецией относительно гарантий безопасности. Политик надеется и на соответствующую реакцию от других государств.

Напомним, 25 ноября СМИ сообщили, что Дания увеличит расходы на помощь Украине, чтобы достичь показателя расходов для НАТО. По словам журналистов, Копенгаген увеличит военное финансирование Фонда Украины на 2,3 миллиарда крон (340 миллионов долларов США) в 2023 году.