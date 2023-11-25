Дания увеличит траты на помощь Украине, чтобы достичь показателя расходов для НАТО, — СМИ

По словам журналистов, Копенгаген увеличит военное финансирование Фонда Украины на 2,3 миллиарда крон (340 миллионов долларов США) в 2023 году.

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Подавляющее большинство в Парламенте Дании согласилось увеличить финансирование военной помощи Украине на ближайшие годы. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что Дания таким образом хочет достигнуть целевого показателя расходов оборонного блока НАТО до 2030 года.

По словам журналистов, Копенгаген увеличит военное финансирование Фонда Украины на 2,3 миллиарда крон (340 миллионов долларов США) в 2023 году, а после – на 23,5 миллиарда крон в период 2025-2027 годов.

Издание пишет, что вместе с другими ассигнованиями финансирования и недавно предложенными инициативами Дания сможет выполнить руководящие принципы Организации Североатлантического договора, согласно которым ее члены должны тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Ранее сообщалось, что РФ пыталась заставить Украину отказаться от НАТО. По словам Давида Арахамии, российская делегация пыталась заставить Украину стать нейтральным государством. Наш путь в НАТО записан в Конституции Украины.

Также 23 ноября замминистра обороны Юрий Джигир сказал, что Украина приближается к стандартам НАТО и вводит реальные инструменты, давно и успешно работающие во всех государствах НАТО. Так, был утвержден "военный безвиз" и категории бюджета Минобороны.