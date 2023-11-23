Интеграция Украины в НАТО: утвержден "военный безвиз" и категории бюджета Минобороны

По словам замминистра обороны Юрия Джигира, Украина приближается к стандартам НАТО и вводит реальные инструменты, давно и успешно работающие во всех государствах НАТО.

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Кабинет министров поддержал совместную инициативу Минобороны, Минфина и Таможенной службы, согласно которой перемещение оружия и военной техники через государственную границу Украины теперь будет происходить по натовскому стандарту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Для приближения к стандартам НАТО соответствующим Постановлением утвержден документ под названием "Форма 302". Он будет использоваться для декларирования военной техники и других товаров подразделений ВС Украины, государств-членов НАТО и ЕС", – говорится в сообщении пресс-службы.

Новый документ (форма 302) заменит таможенную декларацию и значительно сэкономит время прохождения границы за счет упрощения процедуры. Эта форма будет использоваться в частности, чтобы перемещать технику за границу на обучение.

"Это не о формальных изменениях в таможенных процедурах. Форма 302 – это реальный инструмент, давно и успешно работающий во всех государствах НАТО. И заработает в Украине", – заявил замминистра обороны Юрий Джигир.

Этот шаг демонстрирует готовность украинских вооруженных сил к интеграции в НАТО во всех областях. Кроме того правительством подписаны постановления, регулирующие обмен информацией между Таможенной службой и Министерством обороны.

Юрий Джигир также сообщил, что в Минобороны категоризируют оборонные расходы аналогично подходу, который существует в НАТО.

Оборонный бюджет на 2024 год (1,16 триллиона гривен) разделен на три крупных пакета:

закупка боеприпасов и вооружения – более 20%;

персонал – 70%;

эксплуатационные расходы (топливо, коммунальные платежи, текущий ремонт) – менее 10%.

"Второй пакет – самый большой. Это – денежное довольствие, дополнительные выплаты за боевые задачи, обучение, питание военнослужащих и обеспечение вещевым имуществом", — пояснил Юрий Джигир.

Напомним, НАТО инициирует "военный Шенген" – упрощенное перемещение войск по Европе. По мнению генерала Альянса, Кремль не должен видеть ни одного просчета блока, иначе у Москвы возникнет впечатление, что у нее есть шанс на победу.

Ранее Фокус писал, что НАТО готовится к крупнейшим учениям со времен Холодной войны. Сценарий — нападение на Польшу. Военные учения под название "Дракон-24" начнутся во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину — 25 февраля. В маневрах будут задействованы около 20 тысяч военных из девяти стран.