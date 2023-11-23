Інтеграція України в НАТО: затверджено "військовий безвіз" і категорії бюджету Міноборони

За словами заступника міністра оборони Юрія Джигира, Україна наближається до стандартів НАТО і запроваджує реальні інструменти, які давно й успішно працюють у всіх державах НАТО.

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Кабінет міністрів підтримав спільну ініціативу Міноборони, Мінфіну та Митної служби, згідно з якою переміщення зброї та військової техніки через державний кордон України тепер відбуватиметься за натовським стандартом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Для наближення до стандартів НАТО відповідною Постановою затверджено документ під назвою "Форма 302". Він використовуватиметься для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів ЗС України, держав-членів НАТО та ЄС", — ідеться в повідомленні пресслужби.

Новий документ (форма 302) замінить митну декларацію і значно заощадить час проходження кордону за рахунок спрощення процедури. Цю форму використовуватимуть зокрема, щоб переміщати техніку за кордон на навчання.

"Це не про формальні зміни в митних процедурах. Форма 302 — це реальний інструмент, який давно й успішно працює в усіх державах НАТО. І запрацює в Україні", — заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Цей крок демонструє готовність українських збройних сил до інтеграції в НАТО в усіх галузях. Крім того, урядом підписано постанови, що регулюють обмін інформацією між Митною службою та Міністерством оборони.

Юрій Джигир також повідомив, що в Міноборони категоризують оборонні видатки аналогічно до підходу, який існує в НАТО.

Оборонний бюджет на 2024 рік (1,16 трильйона гривень) розділений на три великі пакети:

закупівля боєприпасів і озброєння — понад 20%;

персонал — 70%;

експлуатаційні витрати (паливо, комунальні платежі, поточний ремонт) — менше 10%.

"Другий пакет — найбільший. Це — грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном", — пояснив Юрій Джигир.

Нагадаємо, НАТО ініціює "військовий Шенген" — спрощене переміщення військ Європою. На думку генерала Альянсу, Кремль не повинен бачити жодного прорахунку блоку, інакше у Москви виникне враження, що у неї є шанс на перемогу.

Раніше Фокус писав, що НАТО готується до найбільших навча нь з часів Холодної війни. Сценарій — напад на Польщу. Військові навчання під назвою "Дракон-24" почнуться у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну — 25 лютого. У маневрах будуть задіяні близько 20 тисяч військових із дев'яти країн.