Военный Шенген: НАТО инициирует упрощенное перемещение войск по Европе

По мнению генерала Альянса, Кремль не должен видеть ни одного просчета блока, иначе у Москвы возникнет впечатление, что у нее есть шанс на победу.

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НАТО предупредило своих членов, что слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в интервью Reuters.

По его мнению, в Европе можно ввести "военный Шенген". Это, по словам Солфранка, будет зоной свободного военного прохода по типу политической Шенгенской зоны, что позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части территории ЕС.

"В разгар войны в Украине РФ выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Вот и придется устраивать склады — для боеприпасов, топлива, запчастей и провианта", – подчеркнул генерал-лейтенант.

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В настоящее время силам НАТО приходится соблюдать множество национальных правил, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой заболеваний.

"У нас избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, — это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва логистики", — предупредил адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.

По мнению начальника логистики НАТО, на создание "военного Шенгена" влияет и тот фактор, что Альянс должен быстро перебрасывать свои войска по огромному пространству Европы.

"У нас истекает время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", — отметил он.

Он считает, что НАТО не должно показывать Кремлю какие-либо просчеты, дабы у Москвы не возникло впечатление, что у них есть шанс на победу из-за неготовности альянса, предупредил Солфранк.

"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 (Вашингтонский договор о коллективной обороне)", — сказал он.

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Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО — что известно

Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) в городе Ульм на юге Германии начало действовать в 2021 году. Его задача заключается в координации быстрого перемещения войск и танков по континенту, а также в логистических приготовлениях, таких как хранение боеприпасов на объектах альянса.

В результате вторжения России в Украину в 2014 году создание JSEC, по мнению экспертов, отразило мнение о том, что НАТО после десятилетий разрядки напряженности снова должна быть готово к войне в Европе, которая может разразиться в любой момент.

Однако задача быстрого развертывания сил, утверждают представители альянса, размером до дивизии численностью около 20 000 человек, а также наличия боеприпасов, топлива, запасных частей и продовольствия стала сложнее со времен холодной войны.

В то время как войска НАТО и Варшавского договора в прошлом противостояли друг другу в основном в Германии, с тех пор альянс расширился примерно на 1000 километров (600 миль) на восток, увеличив длину восточного фланга НАТО в общей сложности примерно до 4000 километров.

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Напомним, что на карте сейчас десятки горячих точек, а мир находится в состоянии глобального противостояния между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, с одной стороны, и западным миром с союзниками, — с другой.

Кроме ттого, бывший офицер армии Великобритании, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что несмотря на боевые действия в секторе Газа, война в Украине имеет куда большее влияние на судьбу Европы.