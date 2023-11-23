"Все армии готовятся к конфликту в Европе": президент Чехии призвал поддержать Украину

Чешский лидер заявил во время встречи президентов "Вышеградской четверки", что европейские армии готовятся к возможному вооруженному противостоянию с Россией.

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Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.

"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

Другие главы государств, которые присутствовали на саммите "Вышеградской четверки", а именно польский президент Анджей Дуда, президент Словакии Зузана Чапутова и руководительница Венгрии Каталин Новак согласились с тем, что поддержка Украины является важной для безопасности ЕС, в дополнение, как сказал Павел, это и "естественный человеческий шаг".

"Российская агрессия касается всех нас, поэтому поддержка Украины важна для нашей безопасности. В то же время это также естественно человеческий шаг", — подчеркнул он.

По словам Павла, Россия должна нести ответственность за потерянные человеческие жизни и вред, нанесенный Украине.

"Мы должны решительно продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и ее гражданам, это в наших интересах", — добавил он.

Что сказали другие члены "Вышеградской четверки"

По словам президента Польши Дуды, Украина все еще нуждается в поддержке. Он также считает необходимым мобилизовать союзников для продолжения оказания помощи, в частности, украинским беженцам.

Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за помощь Украине. Она подчеркнула, что поддержка важна, поскольку интересом является стабильность и мир в регионе.

Интересно, что руководительница Венгрии также присоединилась к позиции коллег и заявила, что Россия не должна выиграть войну.

"Мы стоим за Украиной и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы она имела возможность защитить свой народ в войне", — сказала Каталин Новак.

Павел — о потенциальной угрозе РФ

По текущим расчетам, России понадобится не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности, сказал президент Чехии во время ответа на вопрос о потенциальной угрозе для Североатлантического альянса (НАТО).

"С другой стороны, есть многое, что может изменить ситуацию. Это действительно будет зависеть от того, каким будет результат конфликта в Украине", — констатировал он.

По его словам, НАТО воспринимает Россию как самую большую угрозу в Европе, что означает необходимость готовиться к реальному конфликту.

В то же время, отметив общую позицию глав государств V4 по Украине, президент Чехии заявил о разном восприятии отдельными странами группы именно темы войны РФ против Украины.

Так, он напомнил, что Венгрия и новое словацкое правительство Роберта Фицо отказываются поставлять оружие ВСУ, поэтому складывается впечатление, что эти страны имеют диаметрально разные мнения с другими партнерами "Четверки".

Напомним, ранее глава Чехии Петр Павел заявлял, что поставки оружия Киеву тормозится, поэтому есть "большой риск" усталости от войны в Европе.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что контрнаступление ВСУ в войне с Россией развивается не так, как ожидали сами украинцы, в частности, из-за недостаточно массированной и быстрой западной поддержки.

9 ноября Чехия продолжила программу обучения бойцов ВСУ. Украинских бойцов будут обучать инструкторы из вооруженных сил стран-членов НАТО.