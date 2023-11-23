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Военный Фокус Российско-украинская война

"Все армии готовятся к конфликту в Европе": президент Чехии призвал поддержать Украину

Вышеградская четверка, Петр Павел
Петр Павел призвал поддержать Украину во время заседания "Вышеградской четверки"

Чешский лидер заявил во время встречи президентов "Вышеградской четверки", что европейские армии готовятся к возможному вооруженному противостоянию с Россией.

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Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.

"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

Другие главы государств, которые присутствовали на саммите "Вышеградской четверки", а именно польский президент Анджей Дуда, президент Словакии Зузана Чапутова и руководительница Венгрии Каталин Новак согласились с тем, что поддержка Украины является важной для безопасности ЕС, в дополнение, как сказал Павел, это и "естественный человеческий шаг".

"Российская агрессия касается всех нас, поэтому поддержка Украины важна для нашей безопасности. В то же время это также естественно человеческий шаг", — подчеркнул он.

По словам Павла, Россия должна нести ответственность за потерянные человеческие жизни и вред, нанесенный Украине.

"Мы должны решительно продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и ее гражданам, это в наших интересах", — добавил он.

Что сказали другие члены "Вышеградской четверки"

По словам президента Польши Дуды, Украина все еще нуждается в поддержке. Он также считает необходимым мобилизовать союзников для продолжения оказания помощи, в частности, украинским беженцам.

Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за помощь Украине. Она подчеркнула, что поддержка важна, поскольку интересом является стабильность и мир в регионе.

Интересно, что руководительница Венгрии также присоединилась к позиции коллег и заявила, что Россия не должна выиграть войну.

"Мы стоим за Украиной и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы она имела возможность защитить свой народ в войне", — сказала Каталин Новак.

Павел — о потенциальной угрозе РФ

По текущим расчетам, России понадобится не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности, сказал президент Чехии во время ответа на вопрос о потенциальной угрозе для Североатлантического альянса (НАТО).

"С другой стороны, есть многое, что может изменить ситуацию. Это действительно будет зависеть от того, каким будет результат конфликта в Украине", — констатировал он.

По его словам, НАТО воспринимает Россию как самую большую угрозу в Европе, что означает необходимость готовиться к реальному конфликту.

В то же время, отметив общую позицию глав государств V4 по Украине, президент Чехии заявил о разном восприятии отдельными странами группы именно темы войны РФ против Украины.

Так, он напомнил, что Венгрия и новое словацкое правительство Роберта Фицо отказываются поставлять оружие ВСУ, поэтому складывается впечатление, что эти страны имеют диаметрально разные мнения с другими партнерами "Четверки".

Напомним, ранее глава Чехии Петр Павел заявлял, что поставки оружия Киеву тормозится, поэтому есть "большой риск" усталости от войны в Европе.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что контрнаступление ВСУ в войне с Россией развивается не так, как ожидали сами украинцы, в частности, из-за недостаточно массированной и быстрой западной поддержки.

9 ноября Чехия продолжила программу обучения бойцов ВСУ. Украинских бойцов будут обучать инструкторы из вооруженных сил стран-членов НАТО.