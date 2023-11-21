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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Контрнаступление не такое, как ожидала Украина": президент Чехии — о слабой помощи Запада

Президент Чехии Петр Павел, помощь Украине, контрнаступление ВСУ
Фото: Скриншот | Президент Чехии Петр Павел заявил о недостаточной помощи Украине от Запада

Глава Чехии Петр Павел заявил, что поставки оружия Киеву тормозятся, поэтому есть "большой риск" усталости от войны.

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Президент Чехии Петр Павел отметил, что контрнаступление ВСУ в войне с Россией развивается не так, как ожидали сами украинцы, в частности, из-за недостаточно массированной и быстрой западной поддержки. От этого выиграла российская армия, которая "очень хорошо" подготовиться к наступлению украинских сил. Об этом говорится в заявлении Павела, на которое ссылается чешское информагентство ČTK.

По словам чешского главы, время потраченное на подготовку, позволило России подготовиться к контрнаступлению ВСУ. Также Павел предостерег, что поставки оружия Киеву не соответствуют ожиданиям и углубляют разочарование украинских военных в Западе.

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Он добавил, что поставки оружия, необходимого Украине для достижения успеха, все еще тормозится и даже теперь не достигает необходимого уровня. А украинские бойцы, по словам президента Чехии, чувствуют не только логическую усталость, но и все большее разочарование в поддержке Запада.

"Это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить тяжелую зиму и достичь успеха против противника, который использовал все свое время, усвоил свои уроки, приумножил свое военное производство, активизировал планы военного производства", — подчеркнул Павел во время встречи с командующими Вооруженных сил страны.

Он отметил, что РФ способна поставлять для своей армии столько же или больше техники и боеприпасов, чем Запад Украины.

Война России против Украины, считает Павел, несет с собой "большой риск", а именно усталость от боев, которую испытывают не только воюющие стороны, но и все страны, поддерживающие одну из них.

Он также предостерег от заключения сделки с агрессором.

"Это приведет к тому, что будет расти давление на то, чтобы закончить конфликт каким-то соглашением. Соглашение, если оно будет достигнуто, конечно, будет базироваться на реальной ситуации на поле боя", — сказал Павел.

Тем временем 9 ноября Чехия продолжила программу обучения бойцов ВСУ. Украинских бойцов будут обучать инструкторы из вооруженных сил стран-членов НАТО.