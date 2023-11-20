Хочет остановить наступление: РФ начала массово использовать кассетные авиабомбы, — командование (видео)

Российские кассетные авиабомбы ударили на Бердянском отрезке фронта, отметил военнослужащий Иван Тимочко. По его мнению, россияне опасаются, что отсюда может начаться новая волна контрнаступления ВСУ.

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Командование ВС РФ применяет массированные авиаудары с использованием кассетных боеприпасов. Подобные меры принимают для того, чтобы остановить бойцов ВСУ, которые давят на российские позиции. Других средств, например, ракет, россияне для этого не имеют. О ситуации на линии фронта на юге рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Комментарий украинского военного прозвучал в эфире портала "Мы — Украина".

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Журналист показал кадры использования россиянами модифицированных авиабомб ФАБ-500, использованных возле села Новомайорского на Бердянском участке фронта в Запорожской области. При этом российские военкоры подчеркивали, что это якобы "первое массированное применение ФАБ-500". Однако Тимочко заверил, что враг и раньше запускал подобные авиабомбы: сказал, что "эти кассеты не революционные".

По словам военного, россияне били кассетными боеприпасами по заводу "Азовсталь" и, например, по городу Попасная в Донецкой области. Однако сейчас все же есть определенные изменения — их устанавливают на планирующие авиабомбы, то есть на ФАБы. Причина подобной ситуации — "попытка адаптироваться к реалиям" и "использовать что-то новое и качественное".

В частности, россияне действительно испытывают недостаток ракет. Поэтому ракеты они экономят, чтобы нанести удар по украинским тылам. А кассетные снаряды используют, чтобы остановить наступательные движения ВСУ.

"Они сейчас пробуют адаптировать кассетные бомбы для того, чтобы хоть как-то останавливать наши войска", — сказал Тимочко.

Военный также объяснил, почему ударили именно под Новомайорском: российские военные указали, что точка удара — в полях у западных окраин населенного пункта.

Линия фронта возле Старомайорского на Бердянском направлении по состоянию на 20 ноября 2023 года Фото: Google maps

По оценкам Тимочко, продвижение на Бердянском направлении замедлилось и россияне смогли обнаружить "статические цели". С другой стороны, есть и другой вариант: командование ВС РФ "опасается, что мы еще дополнительно активизируемся на каком-то из направлений. Тем более Старомайорское — это одно из мест, которое стало известно во время широко анонсированного контрнаступления".

Контрнаступление ВСУ — детали

Отметим, западные СМИ побывали на восточном отрезке фронта и указали, что на самом деле на линии боев нет затишья и "патовой ситуации". Журналисты аргументировали свое мнение тем, что воочию увидели активные боевые действия, которые ведут ВСУ и ВС РФ.

Между тем эстонский эксперт объяснил, почему именно якобы замедлилось наступление Сил обороны Украины. По мнению эксперта, это произошло потому, что обе стороны войны благодаря разведке знают, где находятся определенные подразделения противника, а также — что они делают.

Напоминаем, расследователи выяснили, что российские производители обуви беспрепятственно покупают в ЕС сырье, из которого потом шьют обувь военным ВС РФ. Последняя известная закупка — на сумму около 4 млн евро. Тем временем в Офисе президента Зеленского признали, что сейчас Украина находится на тяжелом этапе войны и требует усиленной концентрации.