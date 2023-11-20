Хоче спинити наступ: РФ почала масово використовувати касетні авіабомби, — командування (відео)

Російські касетні авіабомби вдарили на Бердянському відтинку фронту, зазначив військовослужбовець Іван Тимочко. На його думку, росіяни побоюються, що звідси може початись нова хвиля контрнаступу ЗСУ.

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Командування ЗС РФ застосовує масовані авіаудари з використанням касетних боєприпасів. Подібні заходи вживають для того, щоб зупинити бійців ЗСУ, які тиснуть на російські позиції. Інших засобів, наприклад, ракет, росіяни для цього не мають. Про ситуацію на лінії фронту на півдні розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Коментар українського військового пролунав у ефірі порталу "Ми — Україна".

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Журналіст показав кадри використання росіянами модифікованих авіабомб ФАБ-500, використаних біля села Новомайорського на Бердянському відтинку фронту у Запорізькій області. При цьому російські військкори наголошували, що це начебто "перше масоване застосування ФАБ-500". Однак Тимочко запевнив, що ворог і раніше запускав подібні авіабомби: сказав, що "ці касетки не революційні".

Зі слів військового, росіяни били касетними боєприпасами по заводу "Азовсталь" і, наприклад, по місту Попасна на Донеччині. Однак зараз все ж є певні зміни — їх встановлюють на плануючі авіабомби, тобто на ФАБи. Причина подібної ситуації — "спроба адаптуватись до реалій" і "використати щось нове і якісне".

Зокрема, росіяни дійсно відчувають нестачу ракет. Тому ракети вони економлять, щоб завдати удару по українських тилах. А касетні снаряди використовують, щоб зупинити наступальні рухи ЗСУ.

"Вони зараз пробують адаптувати касетні бомби для того, щоб хоч якось зупиняти наші війська", — сказав Тимочко.

Військовий також пояснив, чому вдарили саме під Новомайорськом: російські військкори вказали, що точка удару — у полях біля західних околиць населеного пункту.

Лінія фронту біля Старомайорського на Бердянському напрямку станом на 20 листопада 2023 року Фото: Google maps

За оцінками Тимочко, просування на Бердянському напрямку сповільнилось і росіяни змогли виявити "статичні цілі". З іншого боку, є й інший варіант: командування ЗС РФ "остерігається, що ми ще додатково активізуємося на якомусь з напрямків. Тим паче Старомайорське — це одне з місць, яке стало відоме під час широко анонсованого контрнаступу".

Контрнаступ ЗСУ — деталі

Зазначимо, західні ЗМІ побували на східному відтинку фронту і вказали, що насправді на лінії боїв немає затишшя і "патової ситуації". Журналісти аргументували свою думку тим, що на власні очі побачили активні бойові дії, які ведуть ЗСУ та ЗС РФ.

Між тим естонський експерт пояснив, чому саме начебто сповільнився наступ Сил оборони України. На думку експерта, це сталось тому, що обидві сторони війни завдяки розвідці знають, де перебувають певні підрозділи противника, а також — що вони роблять.

Нагадуємо, розслідувачі з'ясували, що російські виробники взуття безперешкодно купують у ЄС сировину, з якої потім шиють взуття військовим ЗС РФ. Остання відома закупівля — на суму близько 4 млн євро. Тим часом у Офісі президента Зеленського визнали, що зараз Україна перебуває на важкому етапі війни і потребує посиленої концентрації.