Закупівлі на $4,1 млн: ЄС фактично взуває російську армію, — Trap Aggressor

За інформацією журналістів, чотири російські виробники взуття безперешкодно закуповують сировину в Європі і виконують замовлення для Міноборони РФ.

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Чотири російські виробники взуття за 10 місяців поточного року напряму імпортували продукції європейських компаній на 4,1 мільйона доларів. Компанії "Донобувь", "Фарадей", "Искож" і "Юничел", які виробляють армійське взуття, закупили шкіру, клей, запчастини для взуттєвих верстатів та іншу сировину і витратні матеріали. Про це з посиланням на дані торгових баз повідомив проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch.

Серед найбільших постачальників з Європи:

Conceria Cervinia Spa (Італія) — сума угод 1,7 млн доларів;

Belintertrans Germany Gmbh (Білорусь-Німеччина) — сума угод 900 тисяч доларів;

Neuhaus GmbH (Німеччина) — сума угод 700 тисяч доларів.

Журналісти зібрали дані про російських виробників, замовлення, які вони виконують для Міноборони РФ, і товари, що закуповуються безпосередньо в Євросоюзі.

У 2022 році МВС Росії зробило щонайменше шість замовлень у компанії "Фарадей", вартість яких за офіційними даними становила 50 млн доларів США. У серпні цього року виробник представив свою продукцію на виставці "Армія-2023".

За 2023 рік фірма купила шкіри та інших товарів в італійських і німецьких постачальників на понад 2 млн доларів.

Виробник "Донобувь" розмістив на своєму сайті інформацію про співпрацю з Міноборони Росії, а минулого року на росЗМІ писали про те, що "Фарадей" перейшов на цілодобову роботу, щоб виконати держзамовлення для армії.

У 2023 році німецька компанія Salamander продала компанії "Донобувь" шкіри на суму 60 тисяч доларів.

Кіровський комбінат штучних шкір "Іскож" регулярно постачає джгути для аптечок волонтерському фонду "Zа Вятку". У серпні 2023 року комбінат випустив експериментальну партію армійського взуття.

Найбільші європейські постачальники комбінату — німецька компанія Newhaus та іспанська компанія Celme. У 2023 році Newhaus продала підприємству електрогенератор за 700 тисяч доларів, а Celme поставила обладнання для виготовлення підошви вартістю 400 тисяч доларів.

Російська компанія "Юнічел" на початку війни відправила в Міноборони РФ усі запаси цивільних черевиків зі своїх складів, моделі яких можна було використовувати як армійські берци. А через кілька місяців почала переходити на виробництво взуття для військових.

За 2023 рік німецько-білоруська логістична компанія Belintertrans Germany поставила "Юнічелу" різних товарів європейських виробників на 900 тисяч доларів.

За інформацією журналістів, з усіх згаданих європейських компаній тільки Salamander публічно пообіцяла добровільно відмовитися від російських клієнтів.

"Щоб підкреслити чітку і недвозначну позицію Salamander на боці України... було вирішено негайно припинити поставки двом зацікавленим клієнтам, а також припинити весь інший бізнес у Росії та Білорусі. Підхід Salamander більш жорсткий, ніж вимагає поточний список санкцій ЄС", — заявили в компанії.

Журналісти зазначають, що європейські компанії, які не надто хвилюються про те, кому продають свої товари, "фактично взувають російську армію".

Оскільки ЄС не запроваджував тотального ембарго на торгівлю з Росією, багато товарів, які використовуються для постачання росармії, не потрапили до санкційного списку, як і російські виробники взуття, які виконують замовлення для Міноборони РФ.

Нагадаємо, Німеччина постачає в Росію технології для виробництва боєприпасів. Німецький верстат, який використовує комп'ютерні інструменти для виготовлення відповідних точних інструментів, необхідних для виробництва осколково-фугасних снарядів, можуть відправити на завод у Росії з Туреччини.

Раніше Фокус писав, що Україна успішно перериває лінії постачання армії РФ. Американський дипломат заявив, що дивиться із захопленням на те, як Україна досягає успіху в дуже складних обставинах, без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності. Курт Волкер не сумнівається, що Україна здатна перемогти.