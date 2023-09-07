Україна успішно перериває лінії постачання армії РФ, – Курт Волкер (відео)

Дипломат заявив, що дивиться із захопленням на те, як Україна досягає успіху за дуже складних обставин, без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності. Він не сумніваюся, що Україна здатна перемогти.

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Представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, дипломат Курт Волкер 7 вересня під час зустріч із журналістами в Амерікан Юніверсіті Київ заявив, що Україна успішно перериває збройним силам Російської Федерації шляхи постачання на тимчасово окупованих територіях, а ті, хто вважає, що контрнаступ ЗСУ гальмується, мають неправильні очікування, повідомляє "Радіо Свобода".

"Те, що Україна робить і робить успішно, – це серйозно перериває лінії постачання Росії, її здатність підтримувати свої сили, які окуповують Україну, зокрема Крим і південь України. Україна б’є по паливу, боєприпасах, логістиці, мостах і дорогах", – сказав Курт Волкер.

Він зазначив, що Сили оборони України використовують безпілотники, щоб вражати російські військово-морські кораблі. Таким чином переривають російські поставки нафти і змушуюють зупиняти комерційне повітряне сполучення в Росії.

Щодо критики темпів просування ЗСУ дипломат сказав: "Уявляють собі якесь швидке повернення території, яку росіяни утримували останній рік, – швидкий прорив, але це не так".

Як зазначив Волкер, ЗС РФ змушені реагувати на атаки ЗСУ у багатьох місцях вздовж лінії фронту. Росіяни розтягують свої сили, а українці, "там, де це можливо, максимально безпечно можуть пройти через найскладнішу місцевість". Так, у деяких районах на півдні українська армія вже пробралася крізь перші лінії мінних полів.

"Я дивлюся із захопленням, що Україна досягає успіху за дуже складних обставин, без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності, які ми могли б надати, і роблячи це обережно, щоб зберегти життя. Це насправді дуже вражає. Я не сумніваюся, що Україна здатна перемогти", – підсумовує Волкер.

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Нагадаємо, 6 серпня на зустрічі з головою українського МЗС Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "хороший прогрес", якого досягли бійці ЗСУ за час контрнаступу України.

Крім того, Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України. Грошова допомога США піде на цивільну безпеку, протиповітряну оборону, розмінування та відновлення критичних сфер деокупованих територій, уточнив держсекретар США Ентоні Блінкен.