Понад мільярд доларів: Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України (відео)

Грошова допомога США піде на цивільну безпеку, протиповітряну оборону, розмінування та відновлення критичних сфер деокупованих територій, уточнив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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У середу 6 вересня державний секретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги в розмірі понад мільярд доларів. Про це він повідомив під час брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як один мільярд доларів", — сказав Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що до оборонного пакета входитиме 655 мільйонів доларів для цивільної безпеки. Зі слів Блінкена, від початку повномасштабного вторгнення РФ США передали на цивільну допомогу понад 43 мільярди доларів. Тоді як нова допомога суттєво підсилить протиповітряну оборону. Також гроші підуть на розмінування та інші заходи, пов'язані з цим. З його слів, Україна є найбільш замінованою країною у світі.

Крім цього, 300 мільйонів доларів спрямують на відновлення критичних сфер деокупованих територій. Ентоні Блінкен наголосив, що українські бійці змогли звільнити понад 50% окупованих територій за рік, з моменту, коли держсекретар приїжджав до країни. Також США передасть Україні конфісковані активи російських олігархів.

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Новий пакет військової допомоги США

6 вересня Міністерство оборони Сполучених штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України, до складу якого увійшли:

Обладнання для забезпечення українських систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад три мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, 6 вересня про новий оборонний пакет для України також оголосила Данія. Відомо, що Україна зможе його отримати вже цього місяця. Це вже 12-й пакет військової допомоги для ЗСУ від Данії.