Привіз $1 млрд: Блінкен оголосить про новий пакет допомоги США під час візиту до Києва, — ЗМІ

За даними журналістів, Ентоні Блінкен проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими важливими постатями та представниками громадянського суспільства, як повідомив офіційний представник.

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Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну заплановано на два дні. Очікується, що під час зустрічі з президентом України американський дипломат оголосить про надання нової допомоги для української країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Держдепу.

Під час свого дводенного візиту, вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, держсекретар США Ентоні Блінкен, імовірно, оголосить про представлення нового пакета американської допомоги, що перевищує 1 мільярд доларів. Цю інформацію підтвердив офіційний представник Державного департаменту під час брифінгу для журналістів, присвяченого майбутній поїздці.

Блінкен, перший високопоставлений чиновник зі Сполучених Штатів, який відвідав Київ після початку українського контрнаступу, проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими важливими постатями та представниками громадянського суспільства, як повідомив офіційний представник.

У джерелі йдеться, що американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику України і минулого тижня заявили, що спостерігали помітний прогрес української армії за попередні 72 години наступу на південному сході.

За словами анонімного чиновника, Вашингтон має намір обговорити з українськими представниками хід наступу, оцінити потреби на передовій, і розглянути будь-які необхідні заходи для зміцнення енергетичної безпеки України перед настанням зимових місяців.

"Я думаю, що найважливіше, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців. Ми хочемо побачити, почути, як вони мають намір рухатися вперед у найближчі тижні", — сказав чиновник.

Візит Ентоні Блінкена до Києва: подробиці

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен уже прибув до Києва, де планує низку зустрічей з українським керівництвом.

Первісна інформація про це з'явилася за день до офіційного візиту і була опублікована у виданні "Дзеркало тижня" з посиланням на дипломатичні джерела.

До слова, у Державному департаменті США прокоментували напередодні можливий візит Ентоні Блінкена в Україну. Заступник спікера американського відомства Ведант Пател заявив, що не може поділитися точною інформацією.

Подробиць і мети візиту не було озвучено, а також не було надано інформації про заплановані зустрічі державного секретаря США.