Привез $1 млрд: Блинкен объявит о новом пакете помощи США во время визита в Киев, — СМИ

По данным журналистов, Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с другими важными фигурами и представителями гражданского общества, как сообщил официальный представитель.

Related video

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину запланирован на два дня. Ожидается, что в ходе встречи с президентом Украины американский дипломат объявит о предоставлении новой помощи для украинской страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

В ходе своего двухдневного визита, впервые с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, объявит о представлении нового пакета американской помощи, превышающего 1 миллиард долларов. Эту информацию подтвердил официальный представитель Государственного департамента в ходе брифинга для журналистов, посвященного предстоящей поездке.

Блинкен, первый высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, посетивший Киев после начала украинского контрнаступления, проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с другими важными фигурами и представителями гражданского общества, как сообщил официальный представитель.

В источнике говорится, что американские официальные лица стараются публично не критиковать военную тактику Украины и на прошлой неделе заявили, что наблюдали заметный прогресс украинской армии за предыдущие 72 часа наступления на юго-востоке.

По словам анонимного чиновника, Вашингтон намерен обсудить с украинскими представителями ход наступления, оценить потребности на передовой, и рассмотреть любые необходимые меры для укрепления энергетической безопасности Украины перед наступлением зимних месяцев.

"Я думаю, что самое важное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть, услышать, как они намерены двигаться вперед в ближайшие недели", – сказал чиновник.

Визит Энтони Блинкена в Киев: подробности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уже прибыл в Киев, где планирует ряд встреч с украинским руководством.

Первоначальная информация об этом появилась за день до официального визита и была опубликована в издании "Зеркало недели" со ссылкой дипломатические источники.

К слову, в Государственном департаменте США прокомментировали накануне возможный визит Энтони Блинкена в Украину. Заместитель спикера американского ведомства Ведант Пател заявил, что не может поделиться точной информацией.

Подробности и цели визита не были озвучены, а также не была предоставлена информация о запланированных встречах государственного секретаря США.