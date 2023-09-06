Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом: центр столицы перекрыли (видео)

О вероятной поездке американского топ-чиновника в Украину стало известно накануне. Программа официального визита главы Госдепа США пока не уточняется.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уже прибыл в Киев, где планирует ряд встреч с украинским руководством. Об этом сообщает издание "Европейская правда" 6 сентября.

Какая цель визита и о чем он планирует говорить — пока что неизвестно.

Местные Telegram-каналы поделились в сети роликами с перекрытыми улицами в центре столицы. Они предполагают, что это связано непосредственно с визитом американского гостя и проездом его кортежа.

Визит Энтони Блинкена в Киев: подробности

Впервые информация об этом появилась за день до официального визита. Об этом написало издание "Зеркало недели", ссылаясь на дипломатические источники.

К слову, в Государственном департаменте США прокомментировали накануне возможный визит Энтони Блинкена в Украину. Заместитель спикера американского ведомства Ведант Пател заявил, что не может поделиться точной информацией.

"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", — говорится в сообщении.

Подробности и цели визита не были оглашены. Также на момент публикации материала не было информации какие встречи запланированы у государственного секретаря США.

Это уже третий визит Энтони Блинкена в Украину за время полномасштабной войны. Впервые он побывал в Киеве в апреле 2022 года вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином и главной темой стали поставки необходимого современного вооружения со стороны США для борьбы с Российской Федерацией.

Второй визит состоялся практически год назад — 8 сентября 2022 года. Государственный секретарь в рамках поездки посетил города Киевской области, которые больше месяца находились в оккупации, в частности Ирпень. Он лично увидел последствия военной агрессии Российской Федерации.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что США объявят о передаче боеприпасов с обедненным ураном для ВСУ на следующей неделе. Анонимные американские чиновники утверждают, что предварительная сумма нового пакета помощи составит от 240 до 375 миллионов долларов. Его полное содержимое еще уточняется.