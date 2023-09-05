США объявят о передаче боеприпасов с обедненным ураном для ВСУ на следующей неделе, — СМИ

Анонимные американские чиновники утверждают, что предварительная сумма нового пакета помощи составит от 240 до 375 миллионов долларов. Его полное содержимое еще уточняется.

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Соединенные Штаты Америки могут официально объявить о передаче Украине снарядов с обедненным ураном уже на следующей неделе. Об этом говорится в материале агентства Reuters от 5 сентября.

Этот вид вооружения станет частью нового пакета военной помощи от Вашингтона. Снаряды могут выпускаться из американских танков Abrams, поставки которых состоятся также в ближайшие недели, и это значительно облегчает работу ВСУ в уничтожении танков ВС РФ.

Информацию о том, что анонс состоится на следующей неделе в комментарии агентству подтвердили сразу два американских анонимных источника.

"Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него будет включено. Стоимость и содержимое посылки еще уточняются. Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментариях", — говорится в сообщении.

Боеприпасы с обедненным ураном в Украине: последствия

Это впервые, когда США отправляют Украине оружие с обедненным ураном и вероятнее всего это вызовет споры, хоть Великобритания пошла на такой шаг еще в начале 2023 года.

Международная коалиция по запрету уранового оружия отмечает, что такие боеприпасы крайне опасны для здоровья, ведь его пары могут привести к раку или другим врожденным дефектам.

В то же время этот вид оружия крайне эффективен на поле боя, ведь чрезвычайная плотность урана дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться.

В материале агентства вспомнили, что США использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войн в Персидском заливе и во время бомбардировок НАТО Югославии. Спустя годы можно было отметить, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет опасности для населения пострадавших регионов. При этом, очистить от него Украину после войны будет тяжело.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что ВСУ получили снаряды с обедненным ураном. После этого в РФ обвинили Великобританию в лицемерности. В первой партии помощи от Лондона было несколько тысяч боеприпасов для танков Challenger 2.